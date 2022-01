Amerikanske diplomater får lov til at forlade Kasakhstan

En række amerikanske ikkekritiske diplomater får nu lov til at forlade Kasakhstan i kølvandet på urolighederne i landet.

Det amerikanske udenrigsministerium har godkendt udrejsen, skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Der har været uroligheder siden begyndelsen af ugen. De blev antændt af højere priser på brændstof og har siden taget til i styrke.

Fredag gav præsident Kasym-Jomart Tokajev sikkerhedsstyrkerne en klar ordre vedrørende demonstrationerne.

- Jeg har givet ordren til sikkerhedsstyrker om at skyde for at dræbe - uden varsel, sagde han i en tale på tv.

Med udsigt til at urolighederne kan blive værre, får en række diplomater lov til at forlade landet.

- Demonstrationer, protester og strejker kan forekomme. Disse begivenheder kan eskalere hurtigt og uden varsel og kan medføre forstyrrelser i trafik, transport, kommunikation og lignende sektorer, skriver udenrigsministeriet.

Ministeriet kommer samtidig med en advarsel til amerikanere bosat i Kasakhstan.

- Amerikanske statsborgere bør være klar over, at voldelige demonstrationer kan have alvorlig indflydelse på ambassadens muligheder for at bistå borgere med konsulære ydelser inklusive hjælp til amerikanere, der gerne vil forlade Kasakhstan, skriver det.

Demonstrationerne i Kasakhstan begyndte 1. januar i det nye år.

De udviklede sig torsdag til reelle kampe mellem politiet og demonstranterne. Ifølge nyhedsbureauet AFP mistede "dusinvis" af demonstranter livet, og politiet har anholdt over 2000.

Tokajev sagde fredag, at demonstranter, der ikke overgiver sig, vil blive "knust".

- Der er opfordringer fra udlandet om at forhandle om fredelige løsninger. Det er nonsens. Hvilket slags forhandlinger kan der indgås med kriminelle, med mordere?

- Vi har med væbnede og trænede banditter at gøre. Så de skal knuses. Dette vil snart ske, siger Kasym-Jomart Tokajev i talen ifølge nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/