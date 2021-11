Amerikanske eksperter anbefaler Mercks coronapille til udsatte

En ekstern rådgivende ekspertgruppe anbefaler USA's lægemiddelstyrelse, FDA, at godkende selskabet Mercks pille mod covid-19.

Anbefalingen er tirsdag aften dansk tid blevet stemt igennem med et snævert flertal på 13-10 i ekspertgruppen.

Ekspertanbefalingen gælder voksne i højrisikogrupper. Behandling med pillen bør påbegyndes, senest fem dage efter at symptomer på covid-19 er begyndt.

Endnu mangler dog en godkendelse fra FDA og USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse (CDC).

Merck offentliggjorde sidste uge data, som tyder på, at den antivirale pille, der hedder molnupiravir, er langt mindre effektiv end hidtil antaget.

De seneste data peger på, at den nedsætter risikoen for død og indlæggelse blandt højrisikogrupper med omkring 30 procent. Et tidligere estimat lød ifølge New York Times på 50 procent.

Ikke desto mindre ventes coronapiller som den, Merck har udviklet sammen med Ridgeback Biotherapeutics, at blive vigtige redskaber i kampen mod corona.

Selskabet Pfizer har udviklet et konkurrerende lægemiddel ved navn Paxlovid. Det har i et studie vist sig meget lovende, da det muligvis kan nedsætte risikoen for død og indlæggelse med op mod 89 procent.

FDA vil formentlig tage stilling til en godkendelse af Pfizer-midlet i løbet af de næste måneder.

Merck-pillen er endnu ikke godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Men agenturet har "givet anbefalinger", så enkelte EU-lande kan beslutte, om de vil bruge pillen i tilfælde af stigende smitte.

/ritzau/Reuters