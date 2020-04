Amerikanske luftfartsselskaber får kæmpe hjælpepakke

Hjælpepakken aflaster den trængte luftfartsindustri, der forsøger at overvinde sin værste krise nogensinde.

Store amerikanske luftfartsselskaber har accepteret en hjælpepakke på 25 milliarder dollar.

Hjælpepakken er udstedt af det amerikanske finansministerium og skal sikre medarbejdernes stillinger i selskaberne indtil oktober.

USA's seks største luftfartsselskaber, American Airlines, United Airlines, Delta Air, Southwest Airlines, JetBlue Airways og Alaska Airlines, har alle accepteret støtten.

Hjælpepakken aflaster den trængte luftfartsindustri, der forsøger at overvinde den værste krise i industrien nogensinde.

Luftfartsindustrien håber, at efterspørgslen på flyafgange, der er faldet med 95 procent under coronakrisen, vil stige til oktober.

Industrien er dog blevet advaret om, at faldet i antallet af flyvninger kan strække sig ind i næste år.

Dermed er det sandsynligt, at luftfartsselskaberne har brug for endnu en hjælpepakke inden for den nærmeste fremtid.

70 procent af pengene fra hjælpepakken skal gå til medarbejderlønninger hos de store luftfartsselskaber og skal ikke betales tilbage.

/ritzau/Reuters