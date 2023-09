Amerikanske M1 Abrams-kampvogne kommer snart til Ukraine

USA lovede kampvogne til Ukraine i begyndelsen af året, og nu forlyder det, at de snart kommer.

Det fortæller USA's forsvarsminister Lloyd Austin tirsdag i Tyskland, hvor Ukraine Defense Contact Group (UDCG) mødes.

- Sammen skaffer vi, hvad Ukraine har brug for, når Ukraine har brug for det, siger han.

Ukrainske tropper har tidligere været i Tyskland for at lære at bruge og vedligeholde de amerikanske M1 Abrams-kampvogne.

Det norske forsvarsministerium har tirsdag meldt ud, at de vil sende 50 bæltetransportkøretøjer til Ukraine.

Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Bæltevognene, som har stået på lager hos det norske forsvar, men nu er blevet sat i stand, bærer navnet M548.

Den norske forsvarsminister, Bjørn Arild Gram, siger, at de er vigtige for at kunne få forsyninger frem i områder, hvor der ikke er gode veje.

UDCG er en sammenslutning af 54 lande, heraf alle 31 Nato-lande, som samarbejder om at støtte Ukraine med militært udstyr.

- USA og vores globale partnere har doneret for mere end 76 milliarder dollar.

- Jeg er taknemmelig over at se så mange venner samarbejde her i dag. Heriblandt Danmark, Estland, Tyskland, Luxembourg, Holland og Polen, siger Lloyd Austin.

Her henviser han blandt andet til donationer men også F-16 træning, som USA også vil hjælpe til med.

Ifølge den amerikanske forsvarsminister går offensiven fortsat fremad.

- Modige ukrainske tropper bryder fortsat gennem de stærkt befæstede russiske linjer, siger han.

Tirsdag mødes gruppen på Ramstein-basen, hvor Danmarks forsvarsminister, Troels Lund Poulsen (V), også deltager.

Flere danske kampvogne er også på vej. 15 T-72 og 30 Leopard 1, oplyser den danske forsvarsminister.

