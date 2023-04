Amerikanske manuskriptforfattere godkender strejke fra 1. maj

Medlemmerne af de amerikanske manuskriptforfatteres fagforening, The Writers Guild of America (WGA), har vedtaget en tilladelse til, at fagforeningen kan organisere en strejke fra 1. maj, hvor organisationens kontrakter udløber.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder Variety.

97,85 procent af medlemmerne, der stemte, stemte for at give tilladelsen. 78,79 procent af foreningens medlemmer stemte ved afstemningen.

- Resultaterne sætter rekord i forhold til både deltagelse og tilslutning til strejken. Vores medlemmer har talt. I har udtrykt en fælles styrke, solidaritet og krav om en meningsfuld forandring med helt overvældende tilslutning.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Bevæbnet med denne demonstration af enighed og beslutsomhed, vil vi fortsætte arbejdet ved forhandlingsbordet for at sikre en fair aftale for alle manuskriptforfattere, lyder det i en besked fra fagforeningen til dens medlemmer.

Det var forventet, at medlemmerne ville stemme for strejken, skriver Variety, der dog fortsat kan blive afværget.

Målet med afstemningen var nemlig også at lægge et pres på Alliance of Motion Picture and Television Producers, der er repræsentanten for den sammenslutning af filmproducenter og -studier, som WGA forhandler med.

Og med den store tilslutning til strejken er det mindre sandsynligt, at modparten har lyst til at afprøve, om manuskriptforfatterne faktisk vil nedlægge arbejde, lyder det fra nogle medlemmer af fagforeningen.

I 2007 til 2008 strejkede WGA's medlemmer i cirka 100 dage fra november og frem til februar. Det betød, at den tids største tv-shows, blandt andet "Prison Break", "The Big Bang Theory" og "Breaking Bad" gik i stå eller fik afkortede sæsoner.

De to parter er blandt andet uenige om rettigheder i forhold til visning af produktioner og manuskriptforfatternes ansættelsesvilkår.

/ritzau/