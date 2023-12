Amerikanske medier: Ny forhandling om gidsler lørdag

Repræsentanter for Israel og Qatar mødes lørdag i Norge med henblik på at få genoptaget forhandlinger om frigivelse af gidsler og en ny våbenhvile i Gazastriben samt frigivelse af palæstinensiske fanger i Israel.

Det rapporterer de amerikanske medier The Wall Street Journal (WSJ) og Axios.

- Lederen af Israels efterretningstjeneste Mossad, David Barnea, ventes at møde Qatars premierminister, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, for at forhandle om gidslerne, skriver WSJ og Axios.

Al-Thani var fredag i Norge sammen med en række andre ledere for at drøfte Gaza.

Axios skriver, at mødet vil være det første mellem højtstående repræsentanter for Israel og Qatar, efter at en syv dage lang våbenhvile kom på plads ved månedsskiftet fra november til december.

Barnea vil sandsynligvis også møde egyptiske embedsmænd i Oslo, skriver WSJ.

Møderne i Oslo er kommet i stand, efter at tre gidsler i Gaza blev dræbt af israelske soldater ved en fejl.

De tre gidsler blev fejlagtigt anset for at være en "trussel", og så skød og dræbte israelske soldater dem, siger israelske talsmænd.

Det var under kampe i Shujaiyya i det nordlige Gaza, at de tre unge mænd, der var gidsler, blev skudt.

Nyheden om militærets fejltagelse har vakt bestyrtelse i Israel og øget presset på Benjamin Netanyahu, som i forvejen er kritiseret for sin ledelse af konflikten.

Det vakte lørdag opsigt, at de tre israelske gidsler skulle have viftet med et hvidt klæde som flag, da de blev skudt af israelsk militær.

Meldingen kom fra en embedsmand fra Israels hær (IDF) efter en indledende undersøgelse af hændelsen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Gidslerne blev dræbt under kampe i området Shejaia i Gaza By.

Under en ugelang våbenhvile sidst i november frigav Hamas over 100 kvinder, børn og udlændinge en udveksling med Israel, som frigav 240 kvinder og teenagere fra israelske fængsler.

/ritzau/Reuters