Amerikanske medier opfordrer Biden og Trump til at debattere

En række store nyhedsorganisationer i USA opfordrer i samlet flok landets præsident, Joe Biden, og ekspræsidenten Donald Trump til offentligt at forpligte sig til at stille op til en debat mod hinanden inden præsidentvalget i november.

Det skriver medierne i en fælles udtalelse.

- Der er en rig tradition for debat i vores amerikanske demokrati, da det har spillet en afgørende rolle i alle præsidentvalg de seneste 50 år - lige siden 1976, udtaler de i alt 12 medier.

Bag udtalelsen står ABC News, CBS News, NBC Universal News Group, Fox, CNN, C-Span, PBS Newshour, NewsNation, det spansksprogede Univision, The Associated Press, National Public Radio og avisen USA Today.

- Selv om det er for tidligt at sende invitationer til nogen kandidater, er det ikke for tidligt, at kandidater, som forventer at opfylde kriterierne, offentligt erklærer deres støtte til - og deres planer om at deltage i - kommissionens planlagte debatter for efteråret, lyder det i udtalelsen.

Denne slags debatter er blevet arrangeret af Kommissionen for Præsidentdebatter i USA (CPD) siden 1988.

Donald Trump nægtede inden sin sejr i Republikanernes primærvalg i marts at deltage i debat mod modstanderne fra hans eget parti.

Siden har det fra Trump dog lydt, at han gerne vil debattere med Biden. Det gælder "når som helst og hvor som helst", har han sagt.

Da Biden under en tur til Las Vegas i februar blev spurgt til kommentaren fra Trump, lød det fra præsidenten at: "Hvis jeg var ham, ville jeg også deltage i en debat mod mig. Han har ikke noget valg".

Biden har endnu ikke sendt et tydeligt signal om, hvorvidt han selv har tænkt sig planlægger deltage i en debat mod Trump.

Han har dog heller ikke afvist det. I marts udtalte han, at det ville afhænge af Trumps opførsel.

Rådgivere, der arbejder på Bidens kampagne, har været bekymrede for, at Trump ikke vil følge de regler, CPD har fastlagt, når først ekspræsidenten kommer på scenen til debat.

Som regel er der tre debatter på et valgår. I 2020 debatterede Trump og Biden to gange, mens den tredje blev aflyst.

