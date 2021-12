Selv om for dem, der er vaccineret mod covid-19, skærper USA's myndigheder advarslen mod luksussejladser.

Amerikanske myndigheder advarer mod at tage på krydstogt

Det amerikanske center for sygdomskontrol, CDC, anbefaler, at amerikanerne undgår krydstogtsejladser. Det uanset om man er vaccineret mod covid-19.

Det skriver CDC torsdag i en opdatering af sine anbefalinger mod smitten.

Det er et alvorligt slag mod rederierne bag de luksuriøse skibe, der i forvejen har været hårdt ramt under pandemien.

CDC hæver risikoen for rejser med krydstogtskibe til 4, der er det højeste niveau.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Selv fuldt vaccinerede rejsende kan være i fare for at få og sprede varianter af covid-19, hedder det.

Der er allerede nu nogle krydstogtskibe på havet med folk om bord. CDC anbefaler de passagerer, der er afsted, at de lader sig teste, tre til fem dage efter at rejsen er slut.

Og de næste 14 dage skal de være opmærksomme på, om de får symptomer på covid-19.

CDC har allerede sat undersøgelser i gang om mulig coronavirus om bord på 85 skibe.

I juni var der ellers en smule lys i mørket for rederierne, der har titusinder af mennesker ansat i krydstogtbranchen. Da blev advarselsniveauet sat et hak ned. Det var, som følge af at antallet af smittede i USA faldt på det tidspunkt.

Den nye og meget smitsomme omikronvariant har igen fået advarselslysene til at blinke i USA. Her bliver der meldt om ny rekord i antallet af smittede.

Den amerikanske regerings corona-rådgiver, Anthony Fauci, sagde onsdag, at han antager, at smitten med omikron først vil nå toppen i USA i slutningen af januar.

/ritzau/Reuters