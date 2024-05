Amerikanske soldater skadet under arbejde med anløbsbro i Gaza

Tre amerikanske soldater er blevet skadet i forbindelse med arbejdet på en amerikanskbygget anløbsbro, som er blevet forankret ud for Gazas kyst. Soldaterne er ikke blevet såret i kamp.

Det oplyser viceadmiral i den amerikanske centralkommando, Centcom, Brad Cooper, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Anløbsbroen skal forsyne det krigsplagede område med nødhjælp.

Cooper har oplyst til journalister, at skaderne blandt andet drejer sig om en forstuvet ankel og en mindre rygskade. Cooper har afvist at kommentere på den sidste skade.

Ifølge avisen Times of Israel har Cooper yderligere oplyst, at en af soldaterne er blevet indlagt på et lokalt hospital.

Mere end 569 ton nødhjælp er blevet leveret til Gazastriben via den midlertidige flydende anløbsbro, som er blevet forankret ud for Gazas kyst.

Det oplyste Centcom tirsdag i et opslag på det sociale medie X.

Anløbsbroen blev for første gang taget i brug fredag i sidste uge. Ifølge FN blev ti vognlæs med mad fredag fragtet til en lagerbygning i byen Deir al Balah.

Byen ligger omkring midten af Gazastriben, og lagerbygningen tilhører FN's Verdensfødevareprogram (WFP), som er en humanitær organisation.

Maden kom til Gaza med lastbiler, som kørte over anløbsbroen.

Lørdag var der dog kun fem vognlæs, der nåede frem til den samme lagerbygning. Det skete, efter at 11 læs var blevet tømt af palæstinensere på vejen dertil.

Ifølge en embedsmand i FN, der udtaler sig på betingelse af anonymitet, blev læssene tømt i et område af Gazastriben, som det også tidligere har været svært at fragte nødhjælp igennem.

Det fremgår ikke, præcis hvem der skal have plyndret lasten.

/ritzau/