Amerikanske styrker bliver i Irak så længe det behøves

Selv om Islamisk Stat skal være bekæmpet, kan der endnu være brug for amerikanske tropper i Irak, siger oberst.

Så længe der er behov for det, agter USA at holde sine militære styrker i Irak for at hjælpe med at stabilisere områder, der tidligere blev kontrolleret af Islamisk Stat (IS).

Det meddeler en talsmand for den internationale USA-ledede koalition, der bekæmper den militante bevægelse.

- Vi vil beholde soldater der så længe, vi mener, at der er behov for dem, siger oberst Sean Ryan på en pressekonference i Abu Dhabi.

Ifølge ham er hovedårsagen til, at der stadig er behov for at have soldater på jorden, at der stadig er arbejde med stabilisering i dele af landet, efter Islamisk Stat er blevet besejret militært.

- Der er stadig grund til, at vi er der, så det er derfor, at vi vil forsætte med at være til stede, siger Sean Ryan.

I december erklærede den irakiske regering, at den har nedkæmpet Islamisk Stat. Kort efter i februar begyndte USA at hente nogle af sine styrker hjem. Både soldater, våben og udstyr blev transporteret ud af Irak.

Det første luftangreb, som amerikanske styrker gennemførte mod Islamisk Stat, fandt sted i august 2014. Siden har de bekæmpet IS i en tæt alliance med de irakiske sikkerhedsstyrker.

/ritzau/Reuters