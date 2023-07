Amerikanske sundhedsmyndigheder gransker Prime-sportsdrik

De amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA) er ved at gennemgå bekymringer om den hypede sportsdrink Prime.

Det sker, efter at den demokratiske senator Chuck Schumer tidligere på måneden opfordrede myndighederne til at kigge nærmere på sportsdrikken, som YouTube-stjernerne Logan Paul og KSI markedsfører.

Prime, der blandt andet markedsføres til børn, indeholder 200 milligram koffein - det samme som seks dåser Coca-Cola eller to Red Bulls.

Canadiske sundhedsmyndigheder fortalte onsdag, at sportsdrikken ikke må sælges i landet, da den overstiger den maksimale grænse på 180 milligram koffein i en beholder.

Da Prime blev lanceret i Danmark i juni, blev den revet ned af hylderne.

Men de fire smagsvarianter, der kom i udbud, indeholdt hverken A-vitamin eller koffein.

Det fremgår af ingredienslisten for de nye smagsvarianter, at produktet blandt andet indeholder E-vitamin, Vitamin-B6, Kalium og Magnesium.

Mængden af tilsætningsstofferne overskrider dog ikke de grænser, der er fastsat via lovgivning, lyder det fra Salling Group.

I starten af maj meldte Fødevarestyrelsen dog, at der var opstået et ulovligt salg af flere produkter fra Prime i Danmark.

Styrelsen fandt, at nogle af læskedrikkene "har et for højt indhold af A-vitamin og koffein".

Det amerikanske selskab Congo Brands står bag Prime. Med de populære youtubere Logan Paul og KSI som frontfigurer er produktet blevet et kæmpe hit mange steder i verden.

Ifølge en advarsel på virksomhedens hjemmeside er Prime ikke anbefalet til børn under 18 år, ammende, gravide eller individer, der er overfølsomme over for koffein.

Da virksomheden sælger Prime både med og uden koffein mener Chuck Schumer, at forældre uden at vide det kommer til at købe den forkerte version til deres børn.

/ritzau/Reuters