Amerikas ældste fodspor er fundet i Chile

Det over 15.000 gamle fodspor er det første bevis på, at der fandtes mennesker i Sydamerika så tidligt.

Et 15.600 år gammelt fodspor, der blev opdaget i det sydlige Chile i 2010, er nu blevet erklæret det ældste nogensinde fundet i Syd- eller Nordamerika.

Fodsporet blev opdaget af en studerende på universitetet Universidad Austral of Chile.

Forskere har siden hen brugt adskillige år på at fastslå, at fodsporet ikke stammede fra et dyr, og hvor gammelt det egentlig var.

Karen Moreno, en palæontolog på universitetet, der har været med til at undersøge fodsporet, fortæller, at man også fandt dyreknogler, herunder knogler fra en elefant, ved sporet.

Hun fortæller samtidig, at fundet er det første bevis på, at der har været mennesker i Sydamerika længere end 12.000 år tilbage.

- I Sydamerika er vi ligeså langsomt ved at finde bevis på tidlig menneskelig tilstedeværelse, men det her er klart det ældste, siger hun.

/Ritzau/Reuters