Aminis familie forhindres i at forlade Iran for at få EU-pris

Familien til den afdøde iranske pige Mahsa Amini er blevet forbudt at rejse til Frankrig for at modtage en menneskerettighedspris.

Det oplyser familiens advokat til nyhedsbureauet AFP.

22-årige Mahsa Amini døde 16. september 2022.

Hun mistede bevidstheden i det iranske moralpolitis varetægt og lå i koma i tre dage før sin død. Hun var blevet anholdt, fordi hendes hijab ifølge de iranske myndigheder ikke dækkede håret godt nok.

I oktober blev Amini og den protestbevægelse, som hendes død udløste, tildelt EU-Parlamentets menneskerettighedspris, Sakharovprisen.

Men lørdag fortæller familiens advokat i Frankrig Chirinne Ardakani, at hendes forældre og bror ikke kan tage afsted for at modtage prisen.

De har fået "forbud mod at gå om bord på det fly, der skulle bringe dem til Frankrig til tildelingen af Sakharovprisen".

Ifølge advokaten sker det, på trods af familien har gyldige visa. Deres pas er samtidig blevet konfiskeret ifølge advokaten.

Efter Aminis død var der i Iran nogle af de største protester mod landets præstestyre, siden det indtog magten efter en revolution i 1979.

Iransk lov, som er bygget på landets fortolkning af sharia, kræver, at kvinder dækker deres hår med en hijab og iklæder sig løstsiddende og lange klæder.

Sakharovprisen er siden 1988 blevet uddelt af EU-Parlamentet til personer eller organisationer, som kæmper mod intolerance, fanatisme og undertrykkelse og forsvarer menneskerettigheder og ytringsfrihed.

Sidste år gik prisen til det ukrainske folk.

/ritzau/AFP