Amnesty advarer: Flygtningelejre kan blive nye smittecentre

Forholdene er kun blevet forværret i verdens flygtningelejre under coronakrisen, lyder det fra Amnesty.

Verden over sidder flygtninge og migranter i overfyldte lejre, hvor coronavirus let kan få mulighed for at sprede sig. Og oveni det har karantænetiltag gjort levestandarden i lejrene endnu lavere, og millioner risikerer derfor at sulte og blive syge.

Sådan lyder advarslen fra menneskeretsorganisationen Amnesty International, som opfordrer til handling.

- Det er umuligt at inddæmme virusset, når så mange mennesker verden over bor i forfærdeligt overbefolkede og uhygiejniske lejre, siger Amnestys Iain Byrne i en meddelelse.

Han er leder af organisationens internationale flygtninge- og migrantafdeling, hvor man har set talrige eksempler på, at lejrene er blevet udsat for "unødvendige" tiltag.

I Jordan i Zaatari-lejren, som udviklingsminister Rasmus Prehn (S) besøgte i 2019, har nyhedsbureauet Reuters blandt andet beskrevet, hvordan hårde karantænetiltag har afskåret folk fra at arbejde.

Det har ført til, at flere står uden adgang til mad og basal indkomst.

Og i den bosniske Vucjuk-lejr blev adgangen til vand i slutningen af 2019 bevidst frakoblet for at tvinge lejrens beboere til at flytte, har BBC beskrevet.

Flere lande, herunder USA, har også øget deres afvisninger af folk ved grænsen, påpeger Amnesty.

Regeringerne burde i stedet fokusere på ordentlige forhold i lejrene, så man undgår en "humanitær katastrofe", lyder det.

- Netop nu har vi brug for samarbejde og medfølelse, men nogle regeringer har i stedet øget diskriminationen og overgrebene ved at holde leverancer af mad og vand tilbage, at sætte folk i fængsel eller at sende dem tilbage til krig og forfølgelse, siger Iain Byrne.

Han uddyber:

- I mange lejre er sultedøden blevet en større trussel end virusset i sig selv.

Amnesty opfordrer derfor til ordentlige forhold samt retfærdig regulering af migranter og flygtninge.

/ritzau/