Amnesty advarer om indoktrinering med ny russisk skolebog

Når eleverne i 11. klasse på skoler i Rusland og de russiskkontrollerede områder i Ukraine fredag har første skoledag, vil der være en ny bog på pensumlisten.

Den nye bog forsvarer den russiske invasion af Ukraine og sørger for, at eleverne ikke er i tvivl om årsagen til invasionen.

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty Internationale mener, at den nye bog både er et klart brud på børnenes ret til undervisning og et farligt forsøg på at indoktrinere de kommende generationer.

Det siger Anna Wright, der er Amnestys researcher i Østeuropa og Centralasien i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Denne undervisningsbog skjuler sandheden og fejludlægger fakta om meget alvorlige brud på menneskerettighederne og internationale forbrydelser begået af russiske styrker mod ukrainere, siger hun.

- Indoktrineringen af børn i et sårbart stadie i deres udvikling er et kynisk forsøg på at udslette ukrainsk kultur, arv og identitet. Det er også et brud på børnenes ret til undervisning.

I bogen lyder det, at formålet med invasionen er at "demilitarisere og denazificere" Ukraine. Ruslands præsident, Vladimir Putin, brugte lignende gloser, da han forklarede om baggrunden for invasionen.

Ifølge Amnesty lyder det blandt andet i bogen, at Nato var i gang med at forbedre Ukraine på et angreb mod russiskkontrollerede Donbas inden Ruslands invasion i februar sidste år.

Amnesty skriver i pressemeddelelsen, at også elever på de omkring 500 skoler, der ligger i områder af Ukraine, der er kontrolleret af Rusland, vil blive undervist i den nye bog.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derfor er ukrainske forældre, lærere og elever i risiko for voldelige overgreb, vilkårlig frihedsberøvelse, hvis de næster at følge det russiske pensum.

Ifølge organisationen tjekker russiske politimyndigheder jævnligt borgeres elektroniske apparater for at se, om de indeholder programmer eller indhold, der kan bruges til hjemmeskoling i ukrainsk pensum.

Ukrainere, der opdages med den slags, risikerer ifølge Amnesty anholdelse og mishandling.

/ritzau/