Amnesty: Antallet af henrettelser steg med 20 procent i 2021

Antallet af henrettelser på verdensplan er steget med 20 procent i 2021 sammenlignet med 2020, viser en rapport fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Mindst 579 personer fordelt på 18 lande er blevet henrettet i 2021. Iran er det land, der står for størstedelen af henrettelserne.

314 personer blev henrettet i Iran i 2021 - en stigning fra 246 i 2020. Det er det højeste antal i landet siden 2017.

Stigningen skyldes ifølge Amnesty, at flere henrettes for narkotikarelaterede domme, som organisationen kalder "et åbenlyst brud på international lov". International lov tillader kun dødsstraf ved forbrydelser, der involverer overlagt drab.

På trods af stigningen er det årlige antal registrerede henrettelser det næst laveste på verdensplan siden 2010.

Amnesty er bekymret over det stigende antal mennesker, der bliver straffet med døden.

- I 2021 så vi en bekymrende stigning i antallet af henrettelser og dødsstraffe, da nogle af verdens mest højprofilerede bødler vendte tilbage til arbejdet, og retssale var fri af coronarestriktioner, lyder det i rapporten fra Amnesty.

Mindst 2052 personer blev idømt dødsstraf i 2021 i 56 forskellige lande. Antallet af dødsstraffe steg blandt andet i Bangladesh, Indien og Pakistan ifølge Amnesty.

Tal fra Kina, Nordkorea og Vietnam er ikke med i rapporten. Amnesty mener, at flere tusind dømmes til døden eller henrettes i Kina årligt.

- Kina, Nordkorea og Vietnam holder fortsat deres brug af dødsstraf hemmeligt, men som altid var den smule, vi så, bekymrende, siger Agnès Callamard, chef i Amnesty.

Menneskerettighedsorganisationen udpeger Myanmar som et land, hvor der er grund til bekymring, fordi civile sager nu prøves ved militære domstole, hvor der ikke er mulighed for at anke.

Fremskridt på området udpeges dog også i rapporten.

Eksempelvis fremhæves det, at Sierra Leone har afskaffet dødsstraf ved lov, selv om loven dog ikke er trådt i kraft endnu.

Den amerikanske stat Virginia har også afskaffet dødsstraf som den første sydstat.

- Det mindretal af lande, der stadig har dødsstraf, er under skærpet opsyn. En verden uden statssanktionerede drab er ikke bare tænkelig, den er er inden for rækkevidde, og vi vil fortsætte med at kæmpe for det, siger Agnès Callamard.

- Det er på høje tid, at denne ondskabsfulde, inhumane og nedværdigende straf bliver fortid.

/ritzau/AFP