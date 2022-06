Amnesty: Domstol skaber også usikkerhed om danske Rwanda-planer

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol stoppede tirsdag et britisk fly fra at sende asylansøgere til Rwanda.

Det skaber også usikkerhed for den danske plan, lyder vurderingen fra organisationen Amnesty International, som er imod en sådan aftale.

- Domstolen har bekræftet mange af de kritikpunkter, som en lang række organisationer har påpeget med den her politik. Altså at aftalerne risikerer at bryde grundlæggende menneskerettigheder, siger Martin Lemberg-Pedersen, policychef i Amnesty Internationals danske afdeling.

- Det gør, at udsigterne til en dansk asylaftale med Rwanda er meget mere usikre nu, siger Martin Lemberg-Pedersen.

Han har arbejdet tæt sammen med organisationens britiske afdeling i forbindelse med protesterne mod aftalen i Storbritannien. Danmark forhandler med Rwanda om en lignende aftale.

Den britiske regering ønsker efter eget udsagn at sende asylansøgere til Rwanda for at stoppe forretningen for menneskesmuglere.

Det er planen, at migranter skal søge om asyl i Rwanda i stedet for i Storbritannien.

Ifølge Martin Lemberg-Pedersen har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol afvist de britiske planer, fordi asylansøgerne har udsigt til mangelfuld asylprocess og nedværdigende forhold i det afrikanske land.

Det sker, selv om den hjemlige domstol i Storbritannien flere gange har blåstemplet planen.

Amnesty International har længe været blandt bannerførerne for kritikken af asylplanerne, både i Storbritannien og i Danmark.

- Vi mener simpelthen ikke, at der er nogle garantier for, at asylansøgernes menneskerettigheder vil blive overholdt, selv om regeringerne hævder det, siger Martin Lemberg-Pedersen.

/ritzau/