Amnesty dropper Navalnyj som samvittighedsfange efter klager

Fængslet oppositionsleder beskyldes for racisme og nationalisme. Men vi kæmper fortsat for ham, siger Amnesty.

Amnesty International, der overvåger menneskerettigheder verden rundt, vil ikke længere anerkende den fængslede russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj som en samvittighedsfange.

Man henviser til, at han tidligere har gjort sig til "fortaler for had".

Det rapporterer AFP og BBC.

Men Amnesty vil stadig presse på for at få Navalnyj løsladt.

- Nogle af disse kommentarer, som Navalnyj ikke offentligt har taget afstand fra, overstiger tærsklen for hadtale. Det er i modstrid med Amnestys definition på en samvittighedsfange, lyder det.

- Navalnyj har ikke - så vidt vi ved - fremsat lignende erklæringer de senere år. Og denne beslutning anfægter ikke vores vilje til at kæmpe for hans øjeblikkelige frigivelse, hedder det.

Den 44-årige oppositionsleder blev fængslet, da han i januar vendte tilbage til Rusland efter flere måneder på et hospital i Berlin. Her blev han behandlet for et angreb med nervegiften Novitjok. En efterretningstjeneste i Rusland beskyldes for at stå bag angrebet.

Det russiske regime har siden stået bag en kampagne for at tilsværte Navalnyj. Og flere grupper ser Amnestys beslutning, om ikke længere at behandle ham som en samvittighedsfange, som en indirekte konsekvens af denne kampagne.

Han skal ifølge klagerne have omtalt fremmede som kakerlakker. Det er at sidestille med hadtale, lyder det fra Amnesty.

En af klagerne kommer fra en freelancejournalist Katja Kasbek. Efter at Navalnyj blev anholdt i januar videresendte hun en af hans videoer på Twitter. Hun kalder Navalnyj som en "åbent erklæret racist". Hans tilhængere beskyldes for at "hvidvaske" hans nationalisme.

I en anden video, der er cirka 20 år gammel, optræder Navalnyj i en tandlægekittel. Her popper der billeder op af immigrantarbejdere. Imens gør han sig til fortaler for at fjerne "alt som generer os". Lige som man gør med rådne tænder.

/ritzau/