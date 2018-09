Amnesty: Én million mennesker holdes fanget i lejre i Kina

En tidligere fange fortæller, at forholdene i en kinesisk lejr fik ham til at forsøge at begå selvmord.

Op mod én million mennesker bliver holdt fanget i "genopdragelseslejre" i det nordvestlige Kina. I lejrene bliver de indsatte udsat for indoktrinering, mishandling og tortur.

Det vurderer Amnesty International i en ny rapport, der er blevet offentliggjort natten til søndag dansk tid.

Kairat Samarkan fortæller til Amnesty International, at han efter et familiebesøg i nabolandet Kasakhstan i 2017 blev arresteret i Kina.

Herefter blev han placeret i en lejr med 6000 andre fanger, der under ingen omstændigheder måtte tale samme.

En dag fik han lænker om arme og ben og en hætte over hovedet, hvorefter han blev tvunget til at stå helt stille i 12 timer. Efter noget tid i lejren forsøgte Samarkan at begå selvmord. Herefter blev han løsladt, står der i rapporten.

Kina har i de seneste år intensiveret krænkelserne overfor Xinjiang-regionens befolkning, som hovedsageligt består af muslimer. Der bor 22 millioner mennesker i regionen.

Krænkelserne tog fart, da de "særdeles restriktive og diskriminerende "forordninger mod afradikalisering" blev indført i marts 2017", skriver Amnesty International.

Kinas øverste ledelse ønsker officielt at slå ned på ekstremisme for at forebygge for eksempel terrorisme, og den tilstræber at opnå "etnisk helhed".

Der skal ikke meget til, før befolkningen risikerer at blive sendt i genopdragelseslejrene. Det kan ske ved at have et "unormalt" skæg, ved at bede en bøn eller ved at have en smule kontakt til familien uden for Kina.

De, der sendes til lejrene, har hverken været for en dommer eller haft adgang til juridisk bistand, og de har derfor ikke haft mulighed for at udfordre myndighedernes anklager.

Det er herefter op til myndighederne at afgøre, hvornår en person er "forvandlet", står der i rapporten.

