Amnesty: Facebook står på systemets side i Vietnam

Sociale medier i Vietnam bliver beskyldt for at blokere indlæg, der er kritiske over for det enerådende styre.

De globale techfirmaer Facebook og Google beskyldes i en ny rapport for at bidrage til, at systemkritikere i Vietnam bliver censureret og har svært ved at fremføre deres synspunkter.

Det fremgår af en rapport, som menneskerettighedsgruppen Amnesty International har offentliggjort tirsdag.

Uafhængige medier er forbudt i Vietnam, hvor kritikere af det enerådende kommunistparti risikerer at blive fængslet.

De seneste år er styret desuden blevet kritiseret for at gå efter brugere på Facebook, hvis de poster indlæg, som myndighederne ikke er enige i.

Det amerikanske selskab erkendte tidligere i år, at det blokerer indhold, der af myndigheder bliver stemplet som ulovligt.

En aktivist, Nguyen Van Trang, fortæller, at Facebook i Vietnam siden maj har censureret samtlige af de indlæg om det kommunistiske partis leder, Nguyen Phu Trong, som han står bag.

Nguyen Van Trang er flygtet fra Vietnam for at undgå at blive anholdt for sit engagement i en prodemokratisk gruppe.

Han fortæller også, at indlæg på YouTube, der ejes af Google, om kontroversielle temaer som eksempelvis stridigheder om jordstykker også bliver blokeret for personer i Vietnam.

- Det gør mig vred. For sociale aktivister spiller disse platforme en vigtig rolle i at påvirke folk med hensyn til progressive værdier som demokrati, menneskerettigheder og civilsamfund, siger han.

Han mener, at Facebook og Google ved at blokere for information også stiller hindringer i vejren for udviklingen af en nation, "hvor folk ikke har mange muligheder for at deltage i politiske aktiviteter".

Over 53 millioner vietnamesere bruger Facebook. Det er mere end halvdelen af befolkningen. Ifølge brancheeksperter er Vietnam det land i Sydøstasien, hvor Facebook og Google har den største omsætning.

Amnesty har tidligere håbet, at de to selskaber kunne bidrage til at udvide ytringsfriheden i Vietnam. Det håb er er nu forduftet ifølge gruppen.

I stedet bevæger de sociale medier sig hastigt i retning mod at blive "menneskerettigheds-fri zoner".

Vietnams informationsminister, Nguyen Manh Hung, sagde for nylig, at techfirmaerne i et omfang, som aldrig har været større, retter sig efter anmodninger om at fjerne "dårlig information, propaganda mod partiet og staten".

/ritzau/AFP