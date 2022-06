Amnesty: FN's menneskerettighedschef bør udvise mod

FN’s afgående og kritiserede menneskerettighedschef Michelle Bachelet bør hurtigst muligt offentliggøre organisationens længe ventede rapport om Kina.

Sådan lyder det fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International.

- Bachelet bør fordømme Kinas grove menneskerettighedskrænkelser, inden hun forlader sit embede, skriver Amnesty.

Bachelet har netop gjort det klart, at hun ikke genopstiller. Det sker, efter at kritikken af hende har været stigende fra ngo'er og en række af FN's medlemslande.

Den 70-årige Bachelet er tidligere præsident i Chile. Hun har siddet på FN-posten i en enkelt periode - siden september 2018.

Senest er hun blevet voldsomt kritiseret for en mission til Kina, hvor hun ikke har fordømt de kinesiske myndigheder for at begå forbrydelser mod menneskeheden.

Hendes seks dage lange rundrejse i Kina blev på forhånd betegnet som historisk. Det skyldtes, at det var den første mission af denne art i to årtier for en ledende FN-repræsentant.

Bachelet har skuffet mange ved endnu ikke at melde noget ud fra rejsen sidst i maj. Hun siger, at hendes rapport fra Kina er ved at blive opdateret. Blandt andet skal kinesernes kommentarer først indhentes.

Amnesty International har talrige gange dokumenteret forbrydelser mod menneskeheden i Kinas Xinjiang-provins. Organisationen understreger, at Bachelet nu har to og en halv måned til at rette op på sine fejl i forhold til Kina.

- Hvis hun ikke handler øjeblikkeligt, vil Bachelets fejl med at have ligget under for politisk pres fra Kina blive et kendetegn for hendes løbebane, siger Amnesty Internationals generalsekretær, Agnès Callamard.

- Vi opfordrer Michelle Bachelet til at afslutte sin embedsperiode ved at handle med det mod og den principfasthed, som posten som flygtningehøjkommissær kræver, hedder det.

