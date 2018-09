Amnesty: Forhandling i Sydsudan var ledsaget af massakrer

"Kvinder og ældre blev voldtaget, brændt levende, hængt i træerne eller kørt over af militære køretøjer".

Mens politiske ledere forhandlede om fred, gik sydsudanske regeringssoldater sammen med deres allierede militser til angreb på civile med chokerende brutalitet, skriver Amnesty International i en ny rapport ifølge AFP.

Kvinder og ældre blev voldtaget, brændt levende, hængt i træerne eller kørt over af militære køretøjer, hedder det blandt andet.

Rapporten er baseret på interviews med 100 fordrevne personer fra områderne Leer og Mayendit i delstaten Unity i den nordlige del af Sydsudan.

Leer og Mayendit er blandt de områder, der er blevet hårdest ramt under den ødelæggende borgerkrig, som har kostet titusindvis af mennesker livet og fordrevet fire millioner fra deres hjem.

Konflikten brød ud på grund af en politisk uoverensstemmelse mellem præsident Salva Kiir og den tidligere vicepræsident Riek Machar. Præsidenten anklagede blandt andre Riek Machar for at ville begå et kup mod ham.

Mange af dem, som ikke nåede at flygte fra den seneste offensiv blev dræbt - blandt dem gamle og funktionshæmmede, som blev brændt levende i deres hjem, hedder det i Amnesty-rapporten.

- De voldtog kvinder, dræbte de gamle og tog de unge drenge, siger en indbygger til AP.

Det olierige Leer er oprørslederen Riek Machars kerneområde.

Drabene og overgrebene skete, mens Sydsudans præsident, Salva Kiir, og Machar forhandlede om den seneste fredsaftale, som blev underskrevet i midten af denne måned.

Aftalen er imidlertid blevet mødt med skepsis, og er for første gang ikke blevet underskrevet af den såkaldte Trojka - USA, Storbritannien og Norge, der bidrog til Sydsudans uafhængighed i 2011.

Få dage efter underskrivelsen af aftalen var undertegnet, brød der nye kampe ud mellem regeringshæren og oprørsstyrker ved Lainya og Kajo-Keji i den sydlige del af landet.

/ritzau/AFP