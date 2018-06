Amnesty: Friheden til at demonstrere er under angreb i Polen

Polakker, der demonstrerer mod indskrænkede rettigheder, bliver i stigende grad forfulgt, skriver Amnesty.

Hvis man har tænkt sig at møde op til en demonstration i Polen i disse tider, skal man ud over en vis målrettethed også være bevæbnet med telefonnummeret på en advokat.

Man skal derudover være villig til at blive chikaneret og overfaldet både verbalt og fysisk og indstillet på risikoen for at modtage bøder eller kriminelle sigtelser.

Sådan skriver menneskerettighedsorganisationen Amnesty International i en ny rapport.

Her beskrives det, hvordan polakkerne fortsat demonstrerer mod indskrænkede menneskerettigheder, til trods for at de polske myndigheder ifølge Amnesty gør, hvad de kan for at stoppe dem.

- At demonstranterne nægter at tie stille er et tegn på deres modstandskraft, siger Gauri van Gulik, direktør for Amnesty Internationals europæiske afdeling, i en pressemeddelelse.

- De polske myndigheder truer de fredelige demonstranter med fængsling og retsforfølgelse. I nogle tilfælde har politibetjente ligeledes slået og mishandlet dem.

- Mange demonstranter bliver også overvåget, i takt med at fredelige demonstrationer bliver kriminaliseret.

Siden 2016 har titusindvis af polakker demonstreret mod lovgivning rettet mod at mindske kvinders rettigheder og underminere retssystemets uafhængighed.

Demonstranterne er ifølge Amnesty jævnligt blevet mødt af voldelige politifolk og indskrænkede muligheder for at udtrykke deres ret til at blive set og hørt.

- At kunne demonstrere fredeligt er en rettighed, men i Polen er den rettighed udsat for seriøse trusler.

- Det er vigtigt, at et folk kan holde øje med statens magt. De polske myndigheder skal beskytte rettighederne for dem, der går på gaden for at beskytte deres frihed, siger Gauri van Gulik i pressemeddelelsen.

I takt med at der er blevet indført strammere lovgivning angående forsamlingsretten, har den polske regering ligeledes udvidet myndighedernes mulighed for at overvåge befolkningen.

En ændring af politiloven tilbage i 2016 giver ordensmagten mulighed for at overvåge borgere, selv om de ikke er mistænkt for at indgå i kriminelle forhold.

Ifølge FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne - artikel 20 - har alle ret til under fredelige former frit at forsamles og danne foreninger.

