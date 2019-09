Amnesty: Hongkongs politi bruger tortur mod demonstranter

Politiet i Hongkong overskrider deres beføjelser og opfører sig hensynsløst, siger menneskerettighedsgruppe.

Amnesty International anklager fredag politiet i Hongkong for at bruge tortur og udføre andre overgreb mod demonstranter.

Hundredtusinder af borgere er i over tre måneder gået på gaden for at kræve demokrati.

Amnesty kritiserer det "foruroligende mønster af hensynsløse og ulovlige handlemåder".

Rapporten fra Amnesty baserer sig på interviews med en gruppe aktivister. De fleste af dem har været indlagt på hospitalet efter at være anholdt.

Ifølge organisationen er bystatens politi gået ud over de beføjelser, der er fastlagt i Hongkongs egen lovgivning og i international ret.

- I en tilsyneladende tørst efter gengældelse har Hongkongs sikkerhedsstyrker været involveret i et foruroligende mønster af ulovlige handlemåder mod folk under protesterne.

Det siger Nicholas Bequelin. Han er leder for Amnesty Internationals kontor i Østasien.

- Det har omfattet vilkårlige anholdelser og vold med henblik på gengældelse over for anholdte personer i (politiets red.) varetægt. Noget af det er at sidestille med tortur, siger han.

Amnesty opfordrer til, at der indledes en uafhængig undersøgelse af politiets voldelige fremfærd.

Politiet i Hong afviser i et svar til Amnesty, at man har brugt unødig vold.

Talrige tv-billeder har vist, hvordan politiet er blevet angrebet med sten, køller, flasker og benzinbomber.

/ritzau/