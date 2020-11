Amnesty: Hundredvis af civile er dræbt i etiopisk massakre

Flere hundrede civile menes at være dræbt i massakre, efter at blodig konflikt er blusset op i Etiopien.

Adskillige og formentlig flere hundrede personer blev for tre dage siden på bestialsk vis dræbt i det, der ligner en massakre på civile i den etiopiske region Tigray.

Det oplyser menneskerettighedsorganisationen Amnesty International.

- Vi har bekræftet massakren på et meget stort antal civile - tilsyneladende daglejere, der intet har med den aktuelle konflikt af gøre, skriver organisationen i en meddelelse.

I sidste uge brød en blodig konflikt op i den nordlige Tigray-region.

Kampene har drevet tusindvis af etiopiere på flugt. De fleste har søgt tilflugt i nabolandet Sudan.

Tidligere har der været meldinger om, at omkring 500 medlemmer af oprørsgruppen Tigray Folkets Befrielsesfront (TPLF) er blevet dræbt i kampene.

Men flere hundrede civile er altså ifølge Amnesty også blevet dræbt under konflikten.

Massakren skal have fundet sted i byen Mai-Kadra mandag aften. Her blev snesevis - formentlig flere hundrede - stukket eller hakket til døde.

Ifølge Amnesty viser billeder og videooptagelser, hvordan de mange lig ligger spredt i byens gader.

Ofrene har "gabende sår, der lader til at være forårsaget af skarpe våben som knive og macheter", skriver Amnesty.

Vidner oplyser, at det var TPLF-soldater, der stod bag massakren. Det har dog ikke været muligt for Amnesty at bekræfte de oplysninger.

Konflikten i Tigray brød ud den 4. november, da regeringsstyrker på ordre fra premierminister Abiy Ahmed lancerede en offensiv i regionen.

Det skete, efter at TPLF ifølge Ahmed havde angrebet føderale militærlejre - et forhold, som TPLF afviser.

I hele regionen har der under konflikten været lukket ned for alle kommunikationskanaler. Derfor har det været svært at verificere de ofte modstridende meldinger, der kommer fra regionen.

Amnesty hævder at have brugt gps-data, satellitbilleder samt fotos og videomateriale for at få bekræftet oplysningerne om mandagens massakre.

