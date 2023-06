Amnesty: Iran har tredoblet narkorelaterede henrettelser i år

Antallet af personer, der er blevet henrettet på grund af narkotikarelaterede domme, er blevet tredoblet i år sammenlignet med i 2022.

Det oplyser menneskerettighedsorganisationen Amnesty International fredag.

Amnesty advarer om, at denne slags henrettelser sker med en "skamløs" hyppighed.

Iran har hængt syv personer i sager, der relaterer sig til den protestbevægelse, der startede i september sidste år. Men aktivister siger, at hængninger relateret til mange andre sigtelser - især narkotikarelaterede - er steget de seneste måneder.

Organisationen siger, at mindst 173 personer dømt for narkotikarelaterede lovovertrædelser er blevet hængt i år efter "systematisk uretfærdige retssager". Det er ifølge Amnesty næsten tre gange så mange som på samme tid sidste år.

Narkotikarelaterede henrettelser udgør to tredjedele af alle henrettelser i Iran i de første fem måneder af 2023. De fleste af dem vedrører "personer med marginaliseret og økonomisk dårligt stillet baggrund".

Omkring 20 procent af de henrettede er fra Irans etniske minoritet baluchierne. De udgør fem procent af befolkningen i landet.

- Den skamløse hyppighed, hvormed myndighederne udfører narkotikarelaterede henrettelser, i strid med international lov, udstiller deres mangel på medmenneskelighed og åbenlyse tilsidesættelse af retten til liv, siger Diana Eltahawy, der er Amnestys vicedirektør for Mellemøsten og Nordafrika.

Antallet af henrettelser i Iran havde været faldende siden landets narkotikalovgivning blev ændret i 2017. Lovændringen forsøgte at begrænse brugen af dødsstraf for narkotikarelaterede forbrydelser.

Men aktivister argumenterer nu for, at Iran henretter folk dømt for mange forskellige forbrydelser i et forsøg på at skabe frygt i befolkningen, mens landets ledelse forsøger at kvæle protestbevægelser.

Det norske Iran Human Rights (IHR) oplyste torsdag, at mindst 307 personer er blevet henrettet i Iran i 2023 indtil videre. Det er en stigning på mere end 75 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Mindst 142 personer blev henrettet i maj - det højeste antal på en måned siden 2015.

