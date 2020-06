Amnesty: Kroatisk politi mishandler migranter

16 afghanere og pakistanere blev mishandlet ved Kroatiens grænse, 10 af dem med alvorlige skader til følge.

En gruppe migranter og asylansøgere er blevet groft mishandlet af kroatisk politi ved grænsen mod Bosnien.

Det meddeler menneskeretsorganisationen Amnesty International torsdag.

16 mennesker fra Afghanistan og Pakistan blev sparket, slået, tilbageholdt og fik tværet mad ud i deres åbne sår, viser en undersøgelse, som Amnesty står bag.

10 af de 16 fik alvorlige kvæstelser i form af blandt andet knoglebrud og skader i hovedet. Et af ofrene er nu tvunget til at bruge kørestol, oplyser Amnesty i en pressemeddelelse.

Seks af de 16 migranter er blevet interviewet af organisationen om hændelsen, der skete natten mellem den 26. og 27. maj.

Mellem otte og 10 uniformerede betjente "affyrede deres våben op i luften, hvorpå de sparkede og flere gange slog de tilbageholdte mænd med metalstænger, knipler og pistolskæfter," har ofrene fortalt til Amnesty.

Derpå tværede politifolkene ketchup, mayonnaise og sukker ud over migranternes blødende hoveder.

- Vi bad dem om at stoppe og vise os nåde. Vi var i forvejen trætte, ude af stand til at flytte os og ydmygede. Der var ingen grund til at blive ved med at slå os og torturere os, fortæller Amir fra Pakistan til Amnesty.

- De tog billeder af os med deres telefoner, og de sang og dansede, fortæller Amir.

Han fik selv en brækket arm og næse, synlige knubs overalt på ansigtet og armene og måtte sys i baghovedet.

Organisationen betegner den behandling, de 16 afghanere og pakistanere fik, som "tortur".

- EU kan ikke længere være tavs og bevidst ignorere kroatisk politis vold og mishandling på dets ydre grænser, siger Massimo Moratti, der er underdirektør for Amnesty Internationals europæiske kontor.

- Deres tavshed tillader og opmuntrer endda gerningsmændene bag denne mishandling til at fortsætte uden konsekvenser.

Amnesty International skriver, at organisationen har kontaktet Kroatiens indenrigsministerium, men endnu ikke har fået svar.

/ritzau/