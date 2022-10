Amnesty: Letland mishandler flygtninge og krænker rettigheder

Flygtninge og migranter udsættes for vold og mishandling ved grænsen mellem Hviderusland og Letland, og de får krænket deres menneskerettigheder.

Sådan lyder konklusionen i en ny rapport fra organisationen Amnesty International.

Flere andre undersøgelser fra Amnesty har dokumenteret mishandling af flygtninge og migranter begået ved grænserne til Hviderusland, Polen og Litauen.

Det fortæller seniorrådgiver i Amnestys danske afdeling Lisa Blinkenberg.

- Vi kan se, at migranter og flygtninge, som kommer via Belarus (også kendt som Hviderusland, red.), enten bliver fængslet vilkårligt i Letland og udsat for tortur og mishandling eller bliver sendt tilbage til Belarus med magt uden at have haft mulighed for at søge asyl i Letland.

Det kaldes "push back", når mennesker tvinges tilbage over en grænse, som de har krydset. Men det er ulovligt at tilbagesende personer uden at foretage en individuel vurdering af deres forhold.

Resultaterne i rapporten er baseret på udsagn fra 17 flygtninge og migranter, som er ankommet til Letland eller har forsøgt det fra Hviderusland.

Der er blandt andet beretninger om elektriske stød. Folk er også blevet stuvet sammen i kolde telte uden adgang til at få opfyldt basale behov.

Nogle har fået beslaglagt deres mobiler, så de ingen kontakt har haft til omverdenen.

Rapporten bygger desuden på retsprotokoller samt video- og billedmateriale.

Rapporten afdækker hændelser, som er sket mellem juli 2021 og april 2022.

Den lettiske regering indførte undtagelsestilstand i sommeren 2021 på grund af den store tilstrømning af flygtninge. Dermed har myndighederne suspenderet retten til at søge asyl i fire områder ved grænsen til Hviderusland.

- Det er særligt problematisk, at man siger, at man er i en undtagelsestilstand, for retten til asyl gælder uanset hvad. Den bør de ophæve og i stedet sørge for at beskytte mennesker på flugt.

- Vi har hilst det velkomment, at Letland har modtaget 35.000 ukrainere uden om det her system. Men alle flygtninge skal behandles på samme måde, uagtet hvilken nationalitet de har. Alle skal have mulighed for at søge om asyl.

Amnesty appellerer til de andre EU-lande om at fordømme krænkelserne.

Der bør desuden være et bedre monitoreringssystem. Ngo'er skal også have bedre adgang.

- Desuden må EU være meget opmærksomme på det her. EU-Domstolen har tidligere fordømt de krænkelser, Litauen har begået, og vi håber, at de vil agere i den her sag også, siger Lisa Blinkenberg.

