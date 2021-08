Amnesty: Massakre i landsby indikerer fremtid under Taliban

Taliban-krigere udførte i juli brutale drab på ni landsbyboere fra befolkningsgruppen hazarerne.

Det skriver menneskeretsgruppen Amnesty International i en pressemeddelelse fredag.

Drabene fandt sted i provinsen Ghazni i en landsby i dagene 4. til 6. juli, efter at Taliban havde taget kontrol over provinsen. Det oplyser ngo'en.

Her blev seks mænd skudt og tre tortureret til døde.

- Drabenes koldblodighed og brutalitet er en påmindelse om Talibans tidligere handlinger og en skræmmende indikator af, hvad et Taliban-styre kan bringe, siger Amnesty-generalsekretær Agnès Callamard i en meddelelse.

Ifølge Amnesty er drabene dokumenteret ved interview med øjenvidner og fotografisk materiale.

Taliban er i løbet af de seneste måneder vundet hastigt frem i Afghanistan, efter at udenlandske styrker har trukket sig ud af landet.

Denne weekend tog bevægelsen kontrol over hovedstaden Kabul og erklærede de afghanske regeringsstyrker for besejret.

Drabene i Ghazni kan ifølge Amnesty udgøre krigsforbrydelser.

Ngo'en beskriver, hvordan 30 familier fra området søgte op mod bjergene på flugt fra Taliban.

I bjergene manglede familierne imidlertid mad og andre basale fornødenheder.

En gruppe tog derfor tilbage til landsbyen Mundarakht.

Her fandt de, at deres hjem var blevet plyndret.

Taliban-krigere lå på lur i landsbyen, og i de følgende dage foregik flere brutale drab på mænd ved blandt andet kvælning, slag og skydning.

Ifølge Amnesty repræsenterer drabene i landsbyen i Ghazni sandsynligvis kun en brøkdel af de drab, som bevægelsen har begået under fremmarchen.

Taliban selv har lovet, at bevægelsen ikke vil hævne sig på dens modstandere.

Men Amnestys beskrivelser er kun de seneste af flere nylige beretninger, som peger i en anden retning.

En fortrolig FN-rapport beskriver ifølge nyhedsbureauet AFP, at Taliban har en "prioriteringsliste" over personer, som man ønsker at anholde.

Ifølge rapporten går bevægelsen fra dør til dør for at lede efter personerne.

Harazarerne er et af Afghanistans største etniske mindretal. Gruppen var udsat for forfølgelse og drab, da Taliban senest var ved magten.

/ritzau/