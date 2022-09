Amnesty: Meta bør give erstatning til rohingyaer over hadtale

Meta vidste eller burde have vidst, at Facebooks algoritmer førte til spredning af hadtale mod rohingyaer.

Firmaet Metas algoritmer bidrog til de grusomheder, der blev begået mod rohingyaerne af Myanmars militær i 2017.

Det konkluderer ngo'en Amnesty International i en ny rapport.

Af den årsag bør Meta, der blandt andet ejer Facebook, betale erstatning til hundredtusindvis af rohingyaer, der blev fordrevet fra deres hjem, lyder det organisationen.

Rapporten beskriver, hvordan Meta vidste eller burde have vist, at Facebooks algoritmer førte til større spredning af indhold, der var hadefuldt mod rohingyaer, skriver Amnesty i en pressemeddelelse.

Rohingyaerne er en mestendels muslimsk minoritet, der i 2017 blev et mål for det militære styre i Myanmar, og som blev fordrevet til nabolandet Bangladesh, hvor de siden har boet i flygtningelejre.

- I 2017 blev rohingyaerne dræbt, tortureret, voldtaget og fordrevet i tusindvis af Myanmars sikkerhedsstyrkers kampagne med etnisk udrensning.

- I månederne og årene op til grusomhederne intensiverede Facebooks algoritmer en storm af had mod rohingyaerne, som bidrog til volden i den virkelige verden, siger Agnès Callamard, der er generalsekretær i Amnesty International.

- Mens Myanmars militær begik forbrydelser mod menneskeheden mod rohingyaerne, tjente Meta penge på det ekkokammer af had, der var skabt af dets hadspredende algoritmer, siger generalsekretæren og understreger, at Meta skal stilles til regnskab.

I rapporten fra Amnesty henvises der til den whistleblower, der offentliggjorde de såkaldte "Facebook Papers" i oktober 2021.

"Facebook Papers" indikerer, at topchefer i Meta vidste, at Facebook gav næring til spredning af indhold, der er hadefuldt mod etniske minoriteter og andre grupper.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har repræsentanter mod rohingyaer lagt sag an mod Facebook i Storbritannien og USA.

I sagsanlægget i USA, der er indgivet i Metas hjemstat Californien i december sidste år, beder rohingyaerne om 150 milliarder dollar - svarende til 1150 milliarder danske kroner.

Amnesty International skrev i juni i år til Meta for at forholde selskabet beskyldningerne i rapporten og give det mulighed for at svare på kritikken, men Meta har afvist at give en kommentar, lyder det i pressemeddelelsen.

/ritzau/