Amnesty: Militær og politi angreb demonstranter i Beirut

Under protester efter katastrofeeksplosion i Beirut blev over 230 personer såret, viser ny rapport.

Militæret og politiet angreb ubevæbnede demonstranter efter katastrofeeksplosionen i Beirut og sårede over 230 personer i weekenden. Det skriver menneskerettighedsgruppen Amnesty International i en rapport fra Libanons hovedstad.

Amnesty Internationale skriver, at sikkerhedsstyrkerne skød for at såre, da de blev sat ind mod demonstranterne. Blandt de hårdt sårede er en mand, der mistede sit øje, da der blev skudt med gummikugler og affyret tåregas.

Både hæren, sikkerhedspoliti og uidentificerede mænd i civil skød med gummikugler mod ubevæbnede aktivister, som deltog i protesterne efter eksplosionen.

Amnesty overvågede de overvejende fredelige demonstrationer den 8. august og har efterfølgende indsamlet data fra ofre, øjenvidner og læger. Samtidig har gruppen indsamlet optagelser, der viser, at sikkerhedsstyrkerne bruger magt på en måde, som både er hensynsløs og ulovlig.

- Tusindvis af mennesker, som havde fået ødelagt deres tilværelse, og som stadig var mærket af fysiske og psykiske traumer efter eksplosionen, gik på gaden med krav om retfærdighed. I stedet anvendte de statslige sikkerhedsstyrker skydevåben og tåregas mod dem, siger Lynn Maalouf, som er Amnesty Internationals researchdirektør i regionen.

- Alle, der er ansvarlige for denne rystende vold mod befolkningen, må efterforskes grundigt og stilles til ansvar, hedder det videre.

Amnety har også dokumenteret, at der blev anvendt mindst seks chokgranater af sikkerhedsstyrkerne.

Antallet af dødsofre for eksplosionerne i havnen steg tirsdag til 165, siger en embedsmand fra sundhedsministeriet.

Han siger, at redningsmandskab stadig leder efter ofre i ruinerne, men at håbet om at finde flere overlevende er ved at svinde bort.

Libanons premierminister, Hassan Diab, meddelte mandag, at hans regering er trådt tilbage.

- Den katastrofale eksplosion i Beirut var en følge af meget omfattende korruption, sagde Hassan Diab, inden han fulgte op med den ventede meddelelse om regeringens afgang.

Han giver inkompetence og korruption i den regerende klasse gennem 30 år.

