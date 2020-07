Amnesty: Myanmars militær dræber civile og børn i luftangreb

Myanmars militær brænder hjem ned og dræber civile i tilfældige angreb, konkluderer Amnesty International.

Myanmars militær har bombet civile - herunder børn - i de i forvejen hårdt ramte delstater Rakhine og Chin.

Det viser en netop offentliggjort rapport fra Amnesty International, der har indsamlet nye beviser for, at vilkårlige luftangreb fra Myanmars militær har dræbt civile.

Det sker, mens en væbnet konflikt forværres i de to delstater.

Luftangrebene og andre alvorlige overtrædelser af menneskerettighederne begået af Myanmars militær, også kendt som Tatmadaw, finder sted i små landsbyer, der har været afskåret fra internet i mere end et år.

Beboerne her har levet i uvidenhed om truslen fra coronavirus og uden mulighed for at få information om humanitær hjælp.

Rakhine-delstaten har i vid udstrækning været skånet for et større coronaudbrud, omend antallet af nye smittetilfælde begyndte at vokse i juni.

- Mens Myanmars myndigheder opfordrede folk til at blive hjemme for at bremse spredningen af Covid-19, så brændte landets militær hjem ned og dræbte civile i tilfældige angreb, der udgør krigsforbrydelser, i Rakhine og Chin, udtaler Nicholas Bequelin, direktør for Amnesty International i Asien og stillehavsregionen, i en pressemeddelelse.

Konflikten er eskaleret siden et angreb 4. januar 2019 udført af Arakan Army (AA), der er en væbnet gruppe i Rakhine, mod flere politikontrolposter i den nordlige delstat.

Angrebet fik regeringen til at love gengæld mod AA.

Konflikten har sendt titusindvis af mennesker på flugt, og i de seneste dage er yderligere 10.000 flygtet fra deres hjem som følge af voldsomme kampe.

Det vurderer FN's Højkommissær for Menneskerettigheder.

I maj alene blev 30 civile dræbt eller såret. Ofrene tilhører overvejende buddhistiske og kristne minoriteter i Rakhine og Chin.

Der er ligeledes blevet dokumenteret vold mod civile rohingya-muslimer.

Rohingyaerne er et etnisk muslimsk mindretal i Myanmar, der især holder til i Rakhine.

I august 2017 blev 740.000 af dem tvunget til at flygte til nabolandet Bangladesh af en militær offensiv mod deres område.

