Amnesty: Nigerias hær dræbte mindst 12 under protest

Video, vidner og hospitalsrapporter viser, at soldater åbnede ild mod tusinder af mennesker i Lagos tirsdag.

Flere bygninger står onsdag i brand i Nigerias største by, Lagos, hvor soldater dagen inden skød mod deltagere i en stor demonstration.

Indbyggere i byen fortæller, at der kan høres skud igen onsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Aftenen inden blev mindst 12 mennesker dræbt i Lagos, siger Amnesty International onsdag.

- Beviser indsamlet fra øjenvidner, videooptagelser og hospitalsrapporter bekræfter, at mellem 18.45 og 21.00 tirsdag den 20. oktober åbnede det nigerianske militær ild mod tusindvis af mennesker, skriver menneskeretsorganisationen.

Demonstranterne protesterede på fredelig vis, understreger Amnesty.

Formanden for Underhuset i Nigerias parlament erkender, at der er "et antal ofre som resultat af skyderi" i Lagos tirsdag aften. Han sætter ikke tal på.

Politiet har indført totalt udgangsforbud i Lagos i et forsøg på at stoppe demonstrationerne. Det har ikke virket, og i stedet slog sikkerhedsstyrker hårdt ned på protesterne tirsdag aften.

Øjenvidner har fortalt, at soldater skød direkte på demonstranterne.

Det har medført skarpe internationale protester. FN's menneskerettighedskommissær, Michelle Bachelet, påpeger, at meldinger tyder på, at skyderiet kan have været planlagt.

- Der er ikke meget tvivl om, at dette var et tilfælde af overdreven magtanvendelse, der resulterede i ulovlige drab med skarpe skud begået af Nigerias væbnede styrker, siger hun.

- Meldinger om, at overvågningskameraer og lys bevidst blev sat ud af funktion inden, er endnu mere foruroligende, siger Bachelet.

Onsdag er der igen uro i Lagos. Politiet har sat afspærringer op i byen, mens grupper af unge mænd bygger barrikader af vejskilte, grene og brændende bildæk.

I to uger har Nigeria været præget af protester, der til at begynde med var rettet mod politivold.

Politiets såkaldte Sars-enhed beskyldes for overgreb, drab og tortur. Enheden blev 11. oktober opløst af præsident Muhammadu Buhari, skriver britiske BBC.

Siden har demonstrationerne udviklet sig til bredere protester mod regeringen og med krav om reformer af politiet.

Demonstrationerne har flere gange udviklet sig voldeligt. Over hele landet har mindst 56 mennesker mistet livet siden 8. oktober. Alene tirsdag er der meldt om cirka 38 dræbte, viser en opgørelse fra Amnesty International.

Myndighederne har selv forklaret, at det er kriminelle, som har blandet sig med demonstranter, som har skabt kaos.

