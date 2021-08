Amnesty opfordrer Merkel til at tale om giftangreb med Putin

Når Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, fredag mødes med Ruslands præsident, Vladimir Putin i Moskva bør hun bringe giftangrebet mod den russiske oppositionsfigur Aleksej Navalnyj op.

Sådan lyder en opfordring fra den tyske afdeling af menneskeretsgruppen Amnesty International.

- Vi opfordrer kansleren til at stille krav om synlige og omfattende undersøgelser, når hun taler med den russiske præsident, lyder det fra Amnesty i en erklæring.

Fredag er det præcis et år siden, at den nu fængslede Aleksej Navalnyj blev forgiftet om bord på et russisk passagerfly.

Han fik det så dårligt, at flyet måtte nødlande, så han kunne blive behandlet på et hospital. Efterfølgende blev han bragt til behandling på et hospital i Berlin, hvor læger fandt spor af en nervegift.

FN-eksperter har konkluderet, at Rusland stod bag angrebet mod Navalnyj, men de russiske myndigheder har angiveligt aldrig efterforsket sagen til bunds.

Efter hospitalsopholdet i Tyskland vendte han i januar i år tilbage til Rusland, hvor han blev anholdt for at have brudt regler for prøveløsladelse i forbindelse med en tidligere betinget dom og idømt en fængselsstraf.

Den 45-årige oppositionspolitiker har anklaget Vladimir Putin for at have beordret giftangrebet.

Tyskland og EU har flere gange opfordret Rusland til at undersøge sagen til bunds, men forud for årsdagen fredag har det russiske udenrigsministerium endnu en gang forlangt beviser for, at Navalnyj blev forgiftet med en nervegift.

Ministeriet har tidligere hævdet, at Tyskland og dets allierede forberedte en "provokation" med henblik på at fremstille Rusland i et dårligt lys i det internationale samfund.

/ritzau/dpa