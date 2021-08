Amnesty opfordrer Qatar til at undersøge arbejderes dødsfald

Syv ud af ti dødsfald blandt migrantarbejdere i Qatar mangler en troværdig forklaring.

Det skriver menneskerettighedsorganisationen Amnesty International i en ny rapport, blot 15 måneder før at Qatar skal være vært for VM i fodbold.

Ifølge The Guardian har mindst 6500 migrantarbejdere mistet livet i Qatar, siden ørkenstaten blev tildelt VM-værtskabet i 2010 og derefter indledte byggeriet af stadioner og anden infrastruktur til begivenheden.

Amnesty mener, at myndighederne i Qatar ikke gør nok for at undersøge dødsfaldene, og hvad der ligger bag.

På en række dødsattester, som Amnesty har undersøgt, er dødsårsagen angivet som hjertesvigt eller åndedrætssvigt på grund af naturlige eller uspecificerede årsager.

- Det er sætninger, der ikke hører hjemme på en dødsattest uden yderligere forklaring på den bagvedliggende årsag.

- I sidste ende dør alle af, at hjertet eller åndedrættet går i stå, så disse oplysninger alene er meningsløse, siger David Bailey i Amnestys rapport.

Han er patolog og del af en arbejdsgruppe under Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Amnesty mener, at myndighederne i Qatar skal oprette en særlig gruppe, der skal undersøge migrantarbejdernes dødsfald. Organisationen kræver også, at de efterladte modtager erstatning.

Derudover mener Amnesty, at myndighederne skal beskytte migrantarbejdere mod ekstrem varme og indføre tvungne pauser i deres arbejde.

Internationale organisationer har gentagne gange kritiseret Qatar for behandlingen af de hundredtusinder af udenlandske arbejdere i landet. Migrantarbejderne kommer hovedsageligt fra Afrika og Asien.

Qatar har flere gange lovet forbedringer i ansættelsesforholdene for arbejderne.

- Vi er ikke enige i den udlægning, som Amnesty har fremført mod Qatar. Den positive indvirkning af vores forbedringer i Qatar er klar for alle, siger en talsmand fra regeringen i en erklæring.

/ritzau/AFP