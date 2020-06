Amnesty-rapport dokumenterer politivold i USA

Analyser af Black Lives Matter-demonstrationer viser, at politifolk dagligt krænkede menneskerettighederne.

Amnesty International har på ti dage dokumenteret 125 separate eksempler på politivold mod demonstranter i USA.

Volden er påvist i 40 amerikanske delstater og i Washington D.C. mellem 26. maj og 5. juni 2020 - en periode, hvor hundredtusinder af mennesker demonstrerede mod racisme og politivold.

Analyserne i forbindelse med Black Lives Matter-demonstrationer viser, at politifolk dagligt krænkede menneskerettighederne på gaden.

- I stedet for at leve op til deres forpligtelser om at sikre og respektere folks ret til at demonstrere fredeligt, krænkede politifolk menneskerettighederne. Det skete med slag, med misbrug af gas og peberspray og overdreven brug af ikke-dræbende projektiler (blandt andet gummikugler), skriver Amnesty International.

- Menneskerettighedskrænkelserne blev både begået af sikkerhedsfolk fra statslige og lokale politidepartementer, føderale agenturer og Nationalgarden, hedder det.

-Analysen er klar: Når aktivister og tilhængere af Black Lives Matter gik i demonstration på gaden i storbyer og mindre byer tværs over USA for fredeligt at kræve indgreb mod strukturel racisme og politibrutalitet, så blev de i stor udstrækning mødt med militariserede reaktioner og mere politibrutalitet, siger Brian Castner.

Han er Amnestys særlige rådgiver i sager vedrørende operationer med våben og militær.

/ritzau/