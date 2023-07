Amnesty: Rusland har straffet over 21.000 kritikere af krigen

Det bliver i vid udstrækning straffet, hvis man i Rusland giver udtryk for utilfredshed med den igangværende krig i Ukraine.

Det viser en ny rapport fra Amnesty International.

Ifølge menneskerettighedsorganisationen blev over 21.000 personer enten tilbageholdt eller tildelt bøder i løbet af 2022.

I størstedelen af tilfældene blev folk straffet for at deltage i fredelige demonstrationer på gaden eller for at kritisere krigen på internettet.

Amnesty skriver, at der sjældent er tale om retfærdige afgørelser.

Eksempelvis bliver forsvarets beviser ofte affejet af dommere. I stedet læner dommerne sig stort set udelukkende op ad politirapporter, lyder det.

- Undertrykkelsen stikker dybt i Rusland, hvor en lang række metoder i stigende grad bliver anvendt til at lukke munden på kritikere, der er imod krigen, siger Oleg Kozlovskij, som er Amnestys undersøger i Rusland.

- Fredelige demonstranter, der er imod krigen i Ukraine, og de, der deler kritisk information om de væbnede russiske styrker, står over for alvorlige retlige, administrative og andre typer af sanktioner, siger han.

Efter Ruslands invasion af Ukraine blev der vedtaget flere love, som gjorde det strafbart at ytre sig kritisk om krigen i nabolandet.

"Bevidst udbredelse af forkerte oplysninger om de væbnede styrker" blev indskrevet i den russiske lovgivning som strafbart efter invasionen. En sådan forbrydelse kan udløse fængsel i op til 15 år.

Også "gentagen diskreditering af de væbnede styrker eller (andre) statslige institutioner" blev anført som en lovovertrædelse. Den type kriminalitet har en strafferamme på syv års fængsel.

Ifølge Amnesty er der rejst sager mod flere end 150 personer for overtrædelser af netop de to paragraffer, siden de blev indført i foråret 2022.

