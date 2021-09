Amnesty ser flere og flere drab på børn i konflikter i Niger

Flere og flere børn bliver ofre for dødelige angreb, vold og tvangsrekruttering begået af væbnede grupper i Niger.

Det konkluderer Amnesty International i en ny rapport offentliggjort mandag, skriver nyhedsbureauet dpa.

Menneskerettighedsorganisationen oplyser, at grusomhederne især kommer til udtryk i konfliktfyldte områder langs Nigers grænser til Mali og Burkina Faso.

Ifølge rapporten er flere end 60 børn blevet dræbt af væbnede grupper i den nordvestlige region Tillaberi siden januar.

Derudover er 544 andre konfliktrelaterede dødsfald blevet registreret i det vestafrikanske land mellem 1. januar og 29. juli i år.

Rapporten fra Amnesty kommer, kun to dage efter at bevæbnede mænd på motorcykler skød og dræbte 11 civile i et angreb på landsbyen Gnarba Kouara i Tillaberi-regionen. Seks af ofrene var fra den samme familie.

Væbnede grupper går efter børn både i skolen og derhjemme. Mens piger er særligt sårbare over for at blive bortført og tvunget til ægteskab, risikerer drenge at blive rekrutteret som spioner eller trænet i at bruge våben.

I midten af august blev 37 personer, heriblandt fire kvinder og 13 børn, dræbt af bevæbnede gerningsmænd i den vestlige del af Niger.

Gerningsmændene ankom til landsbyen Darey-Daye i Tillaberi-regionen på motorcykler og skød mod civile, som arbejdede i markerne nær landsbyen.

Der har ifølge nyhedsbureauet AFP været nødretstilstand i Tillaberi siden 2017.

Niger er et af verdens fattigste lande, og det har i årevis været præget af blodsudgydelser og uro fra jihadist-grupper og fra Boko Haram i Nigeria.

Landet har samtidig været ramt af voldsomme oversvømmelser de seneste måneder.

Sidste år kostede oversvømmelser i landet mindst 73 mennesker livet og udløste en humanitær krise, hvor omkring 2,2 millioner mennesker ifølge FN havde brug for hjælp til at klare sig.

/ritzau/