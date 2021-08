Amnesty: Soldater voldtager børn og kvinder i konflikt i Etiopien

Systematisk vold og seksuelle overgreb mod kvinder og børn har ifølge Amnesty International været udbredt under konflikten i Etiopiens uroplagede region Tigray.

Det fremgår af en ny rapport fra menneskerettighedsorganisationen, der er blevet offentliggjort onsdag.

Medlemmer af Etiopiens væbnede styrker, Eritreas militær og lokale militser beskyldes i rapporten for at bruge seksuelle overgreb som våben under krigen, der brød ud i november sidste år.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Således skulle hundredvis af kvinder og piger være blevet voldtaget, lemlæstet og i visse tilfælde også være blevet holdt som sexslaver.

Rapporten bygger på interviews med 63 overlevende og flere lokale sundhedsarbejdere.

Nogle overlevende forklarer ifølge nyhedsbureauet AFP, hvordan de blev udsat for gruppevoldtægter, mens de blev holdt som fanger i flere uger.

Andre beskriver at blive voldtaget foran deres egne familiemedlemmer.

Og andre igen fortæller om at få presset objekter som søm og grus op i skeden med varige og muligvis uoprettelige skader til følge.

- Hundredvis er blevet udsat for brutal behandling beregnet til at nedværdige og umenneskeliggøre dem, siger Amnesty Internationals generalsekretær, Agnès Callamard ifølge AFP.

- Brutaliteten og omfanget af de seksuelle forbrydelser er særdeles chokerende, og de udgør krigsforbrydelser og mulige forbrydelser mod menneskeheden.

Ifølge dpa er der i rapporten registreret 1288 tilfælde af seksuelle overgreb i Tigray fra februar til april i år. Men antallet er formentlig højere, da mange sager ikke bliver anmeldt.

Flere af de overlevende siger i rapporten ifølge AFP, at de kun blev voldtaget af soldater fra Eritrea. Andre siger, soldater fra både Eritrea og Etiopien i fællesskab udførte forbrydelserne.

Etiopiens minister for kvinder, Filsan Abdullahi Ahmed, nedsatte i februar en arbejdsgruppe for at undersøge beretningerne om overgreb i Tigray.

Siden er tre soldater blevet dømt for voldtægt, mens justitsministeriet har tiltalt yderligere 25 for at have begået seksuelle overgreb.

Filsan Abdullahi Ahmed siger tirsdag til AFP, at det er op til justitsministeriet at fastslå omfanget af problemet og sigte de ansvarlige.

Kampene i Tigray brød ud, da regeringsstyrker gik ind i området for at vælte Tigrayfolkets Befrielsesfront (TPLF), der kontrollerer den nordlige region.

Det skete efter årelange spændinger mellem TPLF og regeringen.

Den føderale regering erklærede i juni en overraskende våbenhvile, men det har ikke stoppet kampene.

Konflikten i Tigray har sendt hundredtusindvis af mennesker på flugt. Ifølge FN lider 400.000 mennesker af hungersnød i regionen.

