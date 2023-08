Amnesty: Stridende parter i Sudan begår krigsforbrydelser

Parterne på hver sin side af konflikten i Sudan, der har stået på siden april, begår omfattende krigsforbrydelser.

Det udtaler Amnesty International torsdag om konflikten mellem regeringshæren og den paramilitære styrke Rapid Support Force (RSF).

Anklagerne lyder blandt andet på seksuel vold mod piger ned til 12 år og vilkårlige angreb på civile.

- Civile tværs over Sudan bliver udsat for ubegribelige rædsler hver eneste dag som følge af RSF's og regeringshærens kamp om territorie, siger generalsekretæren i Amnesty International, Agnès Callamard.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udtalelsen fra Amnesty International kommer, efter at FN's kontor for menneskerettigheder i juli vurderede, at konflikten har medført drab på civile.

Kampene begyndte i hovedstaden Khartoum efter uenighed om planer om at integrere RSF i landets hær som en del af en internationalt støttet aftale, der skal rykke Sudan nærmere demokrati efter årtier med konfliktpræget autokrati.

/ritzau/AFP