Amsterdam forbyder nye hoteller i kamp mod masseturisme

I Hollands største by, Amsterdam, skal det ikke længere være tilladt at bygge nye hoteller. Det sker som led i kampen mod masseturisme i den populære storby.

Det melder bystyret i Amsterdam i en udtalelse onsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Vi ønsker at gøre byen værd at leve i for indbyggere og besøgende - og at det forbliver sådan. Det betyder: ingen overturisme, ingen nye hoteller og ikke mere end 20 millioner hotelovernatninger fra turister om året, lyder det.

I praksis betyder reglen, at der først kan blive bygget et nyt hotel i Amsterdam, hvis et andet hotel lukker.

Desuden må antallet af sovepladser med åbningen af et nyt hotel ikke stige, og det nye hotel skal også være bedre end det, der lukker.

Det kan eksempelvis betyde, at det nye hotel er mere bæredygtigt end det gamle.

Reglerne gælder dog ikke for de nye hoteller, der allerede har fået en tilladelse til at åbne.

Amsterdam har aktivt forsøgt at begrænse antallet af turister, der kommer til byen. Hvert år tæller antallet af besøgende flere millioner.

Blandt andet har man forsøgt at modvirke sexturisme og narkoturisme til bydelen red light district, som blandt andet byder på prostitution og stripklubber.

/ritzau/