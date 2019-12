Analyseinstitut: Britisk valg kan ende uden klart flertal

Det endelige antal konservative sæder kan svinge mellem 311 og 367, forudser YouGov i måling to dage før valg.

Premierminister Boris Johnsons konservative parti står til at vinde et flertal på 28 sæder ved det kommende valg i Storbritannien torsdag.

Det viser en ny måling fra YouGov tirsdag.

Det er et betydeligt fald sammenlignet med en prognose i sidste måned.

Den nye meningsmåling forudser, at de konservative vinder 339 af de i alt 650 pladser i parlamentet.

Det er en forbedring sammenlignet med valget i 2017, men et markant fald fra en måling i november, der gav de konservative et flertal på 68 sæder.

Ifølge YouGov kan det endelige antal konservative sæder svinge mellem 311 og 367.

- Dette betyder, at vi absolut ikke kan udelukke, at valget i 2019 ender uden et klart flertal i parlamentet - og vi kan heller ikke udelukke et større konservativt flertal, udtaler YouGovs direktør for politisk og social forskning, Anthony Wells, i en erklæring.

Oppositionspartiet Labour står til at vinde 20 sæder mere sammenlignet med målingen i november. Således står Jeremy Corbyns parti nu til at vinde 231 sæder i parlamentet.

Det er et tab på 12 pladser sammenlignet med valget i 2017.

I mellemtiden vurderer YouGov, at Det Skotske Nationalparti (SNP) vil øge antallet af pladser med seks til i alt 41, mens Liberaldemokraterne forventes at vinde 15 pladser i parlamentet.

De fleste politiske analytikere er enige om, at det mest sandsynlige resultat af torsdagens valg er et behageligt flertal til Boris Johnsons konservative parti.

De konservative er i dag i mindretal i parlamentet, men Johnson håber at kunne sikre partiet et markant flertal, så han kan få godkendt sin brexitaftale og dermed få Storbritannien ud af EU inden udgangen af januar.

Meget af valgkampen har drejet sig om brexit, det britiske sundhedssystem og den britiske økonomi.

100.000 personer har deltaget i YouGov-målingen, som er blevet gennemført i løbet af de seneste syv dage.

