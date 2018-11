Analytiker: Den store test venter efter god brexitnyhed

Reaktionerne på brexitudkastet blandt britiske toppolitikere bliver meget spændende, vurderer analytiker.

For markedet ville det være en ualmindeligt god nyhed, hvis en brexitaftale kunne komme på plads, hvorfor tirsdagens nyhed om et aftaleudkast også har fået det britiske pund til at stige.

Det vurderer senioranalytiker for Danske Bank Mikael Olai Milhøj i en skriftlig kommentar.

Endnu er det dog for tidligt at konkludere noget, understreger han.

- Fra et markedsperspektiv er det positivt, at EU og Storbritannien er blevet enige, men brexitslåskampen slutter næppe her, skriver han.

- Vi har længe argumenteret for, at den store test ikke bliver at indgå en aftale med EU, men at få stemt en aftale igennem parlamentet.

Den britiske premierministers kontor i Downing Street oplyste tirsdag aften, at der er enighed om en brexitaftale på teknisk niveau.

De seneste dage har det svirret med rygter om en mulig aftale.

Og da det blev officielt, at Storbritanniens premierminister, Theresa May, har indkaldt sine ministre til et brexitmøde onsdag, tog det britiske pund et hop opad.

Lige inden nyheden kostede et pund 1,2943 dollar - og lige efter var prisen 1,3028 dollar per pund, skriver Ritzau Finans.

- Der er ikke tale om en kraftig stigning, men trods alt en stigning, skriver Mikael Olai Milhøj.

Onsdag skal aftaleudkastet så diskuteres på et møde i det britiske regeringskabinet.

Her vil man få de første tegn på modtagelsen i den britiske regering, som bliver det afgørende spørgsmål.

- Det er spændende at se, om briterne kan samle sig om skilsmisseaftalen, og om den kan blive stemt igennem. Når vi får mere information om den faktiske aftaletekst, så bliver det afgørende at se på de britiske toppolitikeres reaktion, skriver Mikael Olai Milhøj.

/ritzau/