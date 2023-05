Analytiker: Kampfly fra Vesten vil blive et vendepunkt i krigen

Levering af F-16-fly fra Vesten kan afgøre krigen til Ukraines fordel.

Det mener Jens Wenzel Kristoffersen, der er militæranalytiker ved Københavns Universitet.

- Det er det vendepunkt, vi længe har ventet på. Vi står i en form for venteposition, indtil Ukraine får tilstrækkelig mange vestlige fly til at kunne få luftherredømmet, siger Jens Wenzel Kristoffersen.

- Det er en forudsætning, før man kan lancere en offensiv, som vil være effektiv langt ind bag fjendens linjer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lige nu er krigen på et stadie, hvor både Ukraine og Rusland holder hinanden nogenlunde i skak, forklarer han.

Det skyldes, at russiske luftforsvarssystemer kan holde ukrainske fly væk og omvendt. Derfor får ingen af parterne det luftherredømme, der er nødvendigt, hvis man vil rykke frem på land.

Et luftforsvarssystem består af missiler, som eksempelvis kan skyde fly ned.

En vis form for luftherredømme er nødvendig før en større ukrainsk offensiv vil materialisere sig, mener Jens Wenzel Kristoffersen.

Her vil adgang til vestlige F-16-fly være afgørende. Med flyene følger nemlig en avanceret våbenpakke.

- Flyene kan undertrykke fjenden på tidligere ukrainsk territorium. De skal ind og pille fjenden og eventuelle forsvarssystemer ud, før de ukrainske landstyrker kan avancere, siger Jens Wenzel Kristoffersen.

Vesten har indtil videre været tilbageholdende med at sende mere avancerede kampfly som eksempelvis F-16 til Ukraine.

Ifølge militæranalytikeren er det også "den sidste røde linje, der krydses", hvis det sker.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tidligere i år har Polen og Slovakiet givet Ukraine i alt 27 kampfly af typen MiG-29, der stammer fra sovjettiden. Det er en type, som det ukrainske militær i forvejen bruger.

Fredag aften sagde fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), at Danmark begynder at drøfte en konkret plan for at træne ukrainske F-16-piloter.

Ifølge Jens Wenzel Kristoffersen vil det tage omkring fire til seks måneder for en ukrainsk pilot at lære at betjene et F-16-fly.

Danmark har endnu ikke meddelt, om man vil eksportere F-16-fly til Ukraine.

I forbindelse med G7-topmødet i Japan har den amerikanske præsident, Joe Biden, meddelt, at USA giver grønt lys til, at landets allierede eksporterer F-16-fly til Ukraine.

Flyene bliver produceret af Lockheed Martin i USA. Landet skal derfor godkende det, hvis andre lande ønsker at eksportere flyene til et tredjeland.

/ritzau/