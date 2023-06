Analytiker: Kristersson vil ikke rejse fra Erdogan uden resultat

Under indsættelsesceremonien lørdag for den genvalgte tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, er den tidligere svenske stats- og udenrigsminister Carl Bildt til stede.

Til gengæld kommer man ikke til at finde den nuværende svenske statsminister, Ulf Kristersson fra Moderaterna, i Ankara.

Det har den svenske regering meddelt på Twitter.

Sverige venter aktuelt på, at Tyrkiet og Ungarns parlament ratificerer landets ansøgning til den vestlige militæralliance Nato.

Den manglende svenske tilstedeværelse fra allerøverste niveau i Ankara tyder på, at der endnu ikke er gennembrud på det punkt.

Det vurderer Aras Lindh, ekspert i Tyrkiet og analytiker hos Utrikespolitiska institutet i Stockholm, ifølge nyhedsbureauet TT.

- At Kristersson ikke rejser derned på nuværende tidspunkt, tyder på, at der ikke er noget konkret at melde ud, siger han til det svenske nyhedsbureau.

- Men man kan nok forestille sig, at de diplomatiske forhandlinger er i fuld gang, vurderer han.

Til gengæld deltager Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg. Han skal også tale med Erdogan i forbindelse med besøget, har Nato ifølge nyhedsbureauet AFP oplyst.

Imens deltager Danmark med ambassadør i Tyrkiet Danny Annan, oplyser Udenrigsministeriet.

I alt deltager 21 statsledere og 13 premierministre, melder det statslige tyrkiske nyhedsbureau Anadolu.

