Analytiker: Moderne missilforsvarssystem rammer Israel hårdest

Israel, Tyrkiet og den vestlige koalition vil få begrænset råderum, hvis Syrien får avanceret missilsystem.

Rusland sender et strategisk signal til de internationale parter i konflikten, når de vælger at overdrage et S-300-raketværn til Syrien. Særligt Israel vil få et begrænset råderum.

Det mener Mikkel Storm Jensen, der er major og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

Mandag meddelte russiske myndigheder, at man vil overdrage Syrien et S-300-raketværn om to uger.

Samtidig vil Rusland blokere for kommunikationens hos fly, der bomber Syrien fra Middelhavet.

- Det er ligegyldigt for Syriens borgerkrig. Men det vil ramme Israel, fordi det bliver farligere at operere i luftrummet. Desuden er det primært Israel, som bomber Syrien fra Middelhavet, siger Mikkel Storm Jensen.

Meldingen fra russerne kommer en uge, efter at russerne rettede en anklagende finger mod Israel for, at den syriske hær ved en fejl kom til at skyde et russisk transportfly ned over det nordvestlige Syrien.

/ritzau/