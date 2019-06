Analytiker: Ny start mellem USA og Kina er vigtig for dansk økonomi

De kommende 6 til 12 måneder bliver vigtige for USA og Kina for at lande en aftale, vurderer analytiker.

Verdensøkonomien og dermed dansk økonomi undviger skarp nedtur - indtil videre - nu hvor USA ikke vil lægge yderligere told på kinesiske varer.

Sådan lyder vurderingen fra chefanalytiker i international økonomi hos Danske Bank Allan Von Mehren.

- Indtil videre er det gode nyheder, at man kan genstarte forhandlingerne og forhåbentlig lande en aftale.

- Det er ret vigtigt, fordi alternativet kan være, at vi får større eskalering, og vi risikerer, at verdensøkonomi går i skarp nedtur, siger Allan von Mehren.

Ifølge chefanalytikeren er det sandsynligt, at USA og Kina vil lande en aftale, efter at de lørdag morgen indgik en aftale om at genstarte forhandlingerne i handelskonflikten.

- Det er ikke ensbetydende med, at det bliver nemt at lande en aftale, men det virker helt klart, som om at både USA og Kina er meget interesserede i aftale.

- Så længe viljen er der, tror jeg, det vil lykkes, siger han.

Forhandlingerne mellem USA og Kina finder i disse dage sted i forbindelse med G20-topmødet, der afholdes i Osaka i Japan, hvor både USA's præsident, Donald Trump, og Kinas præsident, Xi Jinping, er til stede.

Det er vigtig for USA's præsident at få en aftale på plads hurtigt, da han har indledt sin valgkamp til præsidentvalget i 2020.

- Vi ved, at Trump er startet sin valgkamp så småt. Meget tyder på, at han har brug for stærk økonomi for at vinde stemmer, siger Allan von Mehren.

Alligevel er der fortsat et stykke vej til en aftale, hvor de to parter tilsyneladende står stejlt på de ting, der stadig skiller dem ad.

Her peger Allan Von Mehren på, at det blandt andet gælder, at Kina har modsat sig, at dele af aftalen skal skrives ind i kinesisk lovgivning, da man ser det som en krænkelse af Kinas suverænitet.

Ifølge chefanalytikeren bliver de kommende 6 til 12 måneder vigtige for at lande en aftale.

- Vores bedste bud er i løbet af andet halvår, så kan de blive enige om en aftale.

/ritzau/