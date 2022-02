Analytiker om Putins atomtrussel: Rusland er presset

Rusland skruer op for sit atomberedskab. Men det er tvivlsomt, at atomvåben kommer i spil, mener analytiker.

Der er stor signalværdi i præsident Vladimir Putins udmelding om, at Rusland vil øge sit atomberedskab. Men det er usandsynligt, at han vil gøre brug af atomvåben i krigen mod Ukraine.

Det vurderer militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puck Nielsen.

Søndag har Ruslands præsident meddelt i en tv-tale, at Rusland sætter såkaldte "afskrækkelsesstyrker" i højt beredskab.

Styrkerne omfatter blandt andet enheder med atomvåben.

- Det er en trussel rettet mod Vesten, siger Anders Puck Nielsen.

- Rent militært betyder det nok i virkeligheden ikke så meget, fordi atomvåben generelt altid er på et højt beredskab.

- Men det er en tydelig trussel om, at Rusland har atomvåben og måske kunne finde på at bruge dem.

Der er tale om en konkretisering af en trussel, som Putin allerede luftede torsdag, da han annoncerede den russiske invasion af Ukraine.

Her advarede den russiske præsident om, at hvis udenforstående blander sig i krigen, vil det have militære konsekvenser af hidtil uset karakter.

Anders Puck Nielsen vurderer, at meldingen kommer, fordi Rusland er presset militært. Landets hær har ikke opnået nogen militære milepæle, siden den russiske invasion af Ukraine blev indledt torsdag.

Derudover er Rusland efter alt at dømme provokeret af Vestens omfattende sanktioner mod landet samt Vestens støtte til Ukraine.

- Så nu har han taget dette skridt. Men det er en ret uproportional trussel, så jeg tror mest af alt, at det skal betragtes som en trussel på nuværende tidspunkt.

- Og ikke at Putin faktisk kunne finde på at bruge atomvåben, fordi vi leverer noget støtte til Ukraine, siger Anders Puck Nielsen.

Vi kan dog forvente, at Rusland vil skrue op for sin militære indsats i Ukraine den kommende tid, vurderer han. Dels er det sandsynligt, at flere tropper vil blive indsat. Dels kan der blive brugt tungere artilleri end hidtil.

Rusland har fra begyndelsen af offensiven brugt "så lidt magt som overhovedet muligt", forklarer analytikeren. Men Ukraine har ydet større modstand end russerne formentlig forventede.

- Vi kommer til at se, at Rusland ændrer tilgang. Der vil blive mere konventionel krig. De kommer ind med større styrker, der vil prøve at angribe ukrainerne, forklarer Anders Puck Nielsen.

/ritzau/