Analytiker: Rusland vil svække Ukraine og øge inflation uden kornaftale

Når Rusland suspenderer en aftale om korneksport fra ukrainske havne, er det formentlig, fordi de har ledt efter en grund til at gøre det.

Rusland har nemlig i et stykke tid været utilfredse med aftalen, som betyder, at der kan eksporteres enorme mængder korn fra Ukraine.

Det vurderer Anders Puck Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

- Fra russisk side er det mit indtryk, at man i lang tid har været utilfreds med den her kornaftale, og hvordan det er gået, fordi det simpelthen har været for stor en succes for Ukraine, siger han og tilføjer:

- Så på den måde kan det godt ligne lidt, at Rusland har fundet en anledning til at gøre det, siger Anders Puck Nielsen.

Aftalen om korneksport har ellers været i gang siden i sommer.

Den kom i stand efter længere tids mægling mellem Rusland, Ukraine, FN og Tyrkiet.

Aftalen gjorde det muligt for Ukraine igen at eksportere sine enorme mængder af korn ud af landet via de ukrainske havne.

Men det gav også Rusland mulighed for at eksportere noget af sit korn.

Når Rusland lørdag valgte at suspendere aftalen, skete det ifølge det russiske forsvarsministerium som følge af angreb mod skibe ved halvøen Krim.

Her er en flådebase i Sevastopol, en havneby på halvøen, blevet udsat for et angreb, som tilsyneladende har ramt krigsskibe.

Rusland anklager Ukraine for at stå bag. Imens nægter Ukraine.

Ifølge Anders Puck Nielsen er de russiske anklager "formentlig rigtige", men han mener ikke, at det har meget med korn at gøre.

- Det tyder på, at Ukraine har lavet angreb på flådebasen i Sevastopol, og at man måske har ramt nogle krigsskibe.

- Men forbindelsen mellem sådan et angreb på russiske krigsskibe og kornaftalen, er en, som russerne laver, og som jeg ikke umiddelbart synes, er nærliggende, siger han.

Militæranalytikeren siger, at kornaftalen faktisk har været "en ret god succes" for Ukraine og for verdensmarkedet - formentlig imod hensigten fra russisk side. Samtidig er der ikke meget fremgang for Rusland i krigen for nu.

Han ser dermed, at Rusland vil forsøge at svække Ukraine og vestlige lande ved at suspendere aftalen, før den udløber i midten af november.

- På den ene side vil man gerne ramme den ukrainske økonomi ved, at de så ikke tjener penge på at sælge korn. Og så vil man gerne skabe en større krise på verdensmarkedet og se om, man kan øge inflationen, siger han.

Om det reelt bliver konsekvensen, er dog endnu uvist. For eksempel vil Anders Puck Nielsen ikke afvise, at Ukraine er i stand til at sikre en korridor, så eksporten kan fortsætte.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) kalder opsigelsen af aftalen for "fuldstændig uacceptabelt".

- Opsigelsen af korn-eksport aftalen er fuldstændig uacceptabel og kan resultere i en forværret fødevarekrise.

- Putins kyniske krig skal stoppes, skriver han på det sociale medie Twitter med henvisning til den russiske præsident, Vladimir Putin.

/ritzau/