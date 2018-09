Analytiker skyder håb om mirakel ned før topmøde om brexit

Knasten om den irske grænse i brexitforhandlinger vil bestå efter topmøde i Salzburg, siger tænketanks chef.

Europa kan forhindre en "katastrofe", hvis "alle tager ansvar" og snart lander en aftale om Storbritanniens exit fra EU.

Det skriver EU-præsident Donald Tusk i en invitation til EU's stats- og regeringschefer før et topmøde i Salzburg onsdag og torsdag.

Men stats- og regeringscheferne kan ikke skabe mirakler i den østrigske alpeby, vurderer Fabian Zuleeg, som er chef for tænketanken European Policy Centre (EPC).

- Jeg tvivler meget på, at de kan nå videre på indholdsplan. Det skyldes, at det ikke er EU, som skal flytte sig, siger Zuleeg.

Han henviser til det svære spørgsmål om grænsen mellem Irland og britiske Nordirland. Begge parter afviser en hård grænse med kontroller og grænsevagter.

Men hvordan man så skal afgrænse EU-landet Irland fra det britiske Nordirland, når briterne forlader EU, er indtil videre uafklaret.

Det skyldes ikke mindst fredsprocessen efter konflikten, der på papiret blev afsluttet for 20 år siden.

Den britiske brexitminister, Dominic Raab, er slet ikke enig i, at bolden ligger hos ham i London.

- Vi mener, at vi har været fleksible. Nu forventer vi, at EU også er det. På den måde er bolden i jeres lejr, sagde Raab tirsdag til den tyske avis Die Welt.

Zuleeg deler EU-præsidentens vurdering af, at det kan ende uden en aftale, hvilket vil medføre en frygt for, at fly fra den ene dag til den anden ikke må lette, og at al handel mellem parterne stoppes. Blandt meget andet.

- Der er en betydelig risiko. Begge sider forsøger at forhindre det. Det er klart, at et "no deal-scenarie" vil medføre meget store omkostninger for begge. Men det er asymmetrisk, og briterne rammes værst, siger lederen af EPC.

Stats- og regeringscheferne kan, siger Zuleeg, flytte sig på et mindre vigtigt punkt. Det handler om en politisk erklæring om det fremtidige forhold.

- De 27 lande kan signalere, at de i forhold til erklæringen er klar til at tale om et særligt forhold mellem briterne og EU. Men ellers er der ikke meget, man kan gøre på denne side af kanalen, siger han.

Der har været rygter og medieskriverier om, at EU-landene ville give EU's chefforhandler, Michel Barnier, et nyt og bredere forhandlingsmandat for at lande en aftale. Det tror EPC-chefen ikke på.

Om det ender med eller uden en aftale, før Storbritannien formelt forlader unionen 29. marts 2019, får man ifølge Zuleeg først en indikation af, når Det Konservative Parti har kongres i Storbritannien fra 30. september til 3. oktober.

- Spørgsmålet er, om May kan overbevise sit parti om at give et mandat til at underskrive den endelige aftale. Eller om de vil forsøge at vælte hende, siger Fabian Zuleeg.

Han vurderer, at Theresa May, den britiske premierminister, først kan få en aftale på plads i sidste øjeblik, når briterne "står ved afgrunden".

Derfor tvivler han også på, at aftalen landes i november, som Tusk indirekte lagde op til, da han tirsdag åbnede for at holde et særligt topmøde om brexit til den tid.

Det bliver nok snarere i december, spår Fabian Zuleeg.

/ritzau/